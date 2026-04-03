Instituto Confúcio abre inscrições para curso chinês gratuito de Mandarim na Uepa

Fortalecendo o intercâmbio cultural entre o Brasil e a China, o Instituto Confúcio (IC) na Universidade do Estado do Pará (Uepa) abre inscrições para o curso livre de Mandarim, ofertado no primeiro semestre de 2026. São 50 vagas gratuitas e as inscrições serão realizadas exclusivamente online, das 9h do dia 6 de abril até às 17h do dia 7 de abril, por meio de formulário disponível no site do Instituto.

Conforme a Uepa, mais do que o aprendizado de um novo idioma, o curso representa uma oportunidade de imersão cultural. O Mandarim é a língua mais falada do mundo e, ao ser ministrado por professores nativos chineses, o programa promove o ensino da língua e o contato direto com aspectos da cultura milenar da China. Essa iniciativa reforça o papel da Uepa como ponte de integração acadêmica e cultural, ampliando horizontes para estudantes e comunidade.

As vagas serão distribuídas entre alunos, docentes e servidores da Uepa da seguinte forma: servidores (30), estudantes do Ensino Médio (15) e comunidade externa (5). As aulas serão presenciais, na sede do Instituto Confúcio (Travessa Dom Pedro I, nº 519, bairro Umarizal, Belém), duas vezes por semana. O início das aulas está marcado para o dia 13 de abril, com duas turmas de nível inicial: segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h30, e outra das 15h30 às 17h.

Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 15 anos e apresentar documentos digitalizados, como RG, CPF, foto 3x4 em padrão oficial e comprovante de matrícula ou vínculo, conforme o público-alvo. A confirmação da inscrição será enviada por e-mail no dia 9 de abril.

A frequência mínima exigida é de 75% da carga horária, reforçando o compromisso dos participantes com o aprendizado. O Instituto Confúcio destaca que o curso é uma oportunidade única de vivenciar a cultura chinesa em Belém, fortalecendo laços acadêmicos e culturais entre os dois países.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail institutoconfucio@uepa.br, WhatsApp (91) 98895-2256 ou telefone (91) 3284-9111.