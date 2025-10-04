Capa Jornal Amazônia
Ingressos do Parque ITA entram em nova promoção por R$ 20 até 27 de outubro

A compra a partir de dois ingressos inteiras sai pela metade do preço

O Liberal
fonte

Parque ITA faz promoção com ingressos a R$ 20. (Ary Souza / O Liberal)

O Parque de Diversões ITA tem agora uma nova promoção para quem quer se aproveitar os brinquedos do Arraial de Nazaré. A compra a partir de dois ingressos inteira sai pela metade do preço. Com a promoção, a inteira que custa R$ 40 sairá por R$ 20, o que faz com que na prática todos paguem meia.

Os brinquedos que custavam R$ 25 também entraram em promoção e passam agora para R$ 20. A promoção é válida até o dia 27 de outubro. Estudantes, idosos e pessoas com necessidades especiais (PNE) continuam com direito a meia-entrada.

"Os preços estão bem. Estamos cobrando R$ 20 pelo valor do ingresso, podendo expandir até o final de novembro de acordo com a procura. Os brinquedos do ITA quase todos são importados, bem seguros. Há um diferenciação muito grande do ITA com os outros parques por aí. Somos uma equipe de técnicos, engenheiros, pessoas muito capacitadas. Geramos aí de 35 a 40 empregos todos os anos", garantiu o gerente do Parque, Geraldo Costa.

A gerência avalia que o movimento está normal e espera o aumento do fluxo de pessoas a partir do próximo sábado (11). "O movimento está dentro da normalidade de todos os anos. Começamos duas semanas antes do Círio, ou seja, para nós o movimento começa a partir do dia 11, do sábado, da Trasladação. Está dentro do esperado", contou o gerente do Parque, Geraldo Costa.

O tradicional Arraial de Nazaré 2025 foi aberto ao público no estacionamento da Basílica Santuário, em Belém, desde a última segunda-feira (29/9). O Parque Ita chega à 33ª edição consecutiva, com brinquedos para todas as idades. Neste ano, o mais conhecido parque de Belém oferece 17 brinquedos, sendo 10 destinados ao público adulto e 7 infantis. O parque seguirá no local até o dia 23 de novembro. 

Além das atrações do parque, o espaço do Arraial de Nazaré conta com 96 estandes de tamanhos variados, oferecendo comidas típicas, artesanato, artigos religiosos, brinquedos de miriti e bijuterias.

 Arraial de Nazaré começou com o primeiro Círio de Nazaré, em 1793, quando era uma grande feira de produtos agrícolas, aproveitando o fluxo de peregrinos que visitavam a ermida de Plácido. 

Horários de funcionamento do Parque Ita

O parque estará aberto todos os dias da semana até o fim do arraial. Confira os horários de funcionamento:

Domingo a quinta-feira: 16h às 22h
Sextas e sábados: 16h às 23h.
Domingos do Círio, Romaria das Crianças e Recírio: 8h às 22h
Encerramento (26 de outubro): 16h às 20h

Lista de atrações do Parque Ita

Entre as atrações disponíveis no parque, os visitantes encontrarão:

Montanha-russa
Salta montes
Amor express
Booster
Brucumella
Auto Pista
Skate
Ranger
Trenzinho
Dumbo
Aviãozinho
Volvinha
Fusquinha
Cama Elástica
Music Express
King Loop
Torre
Free Style
Roda Panoramica
Mexicano

Serviço: Parque ITA de Diversões
Data: até 27 de novembro
Local: Estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré
Valores promocionais até 27 de outubro.
Todos os brinquedos: Inteira R$ 40,00 / Meia R$ 20,00

