Imagem Peregrina visita Goiânia para participar pela 1ª vez do evento mariano 'Totus Tuus'

Nos dias 25, 27 e 28 de maio a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ficará em Goiânia, no estado de Goiás, participando das celebrações do Totus Tuus 2023, maior evento mariano do Centro-Oeste. O evento pretende mostrar aos goianos momentos da experiência do Círio de Nazaré. A condução da imagem é feita pelo coordenador do Círio 2023, Antônio Salame; pelo diretor de eventos, Ronaldo Martins; e pelo Padre Francisco Assis de Oliveira, presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

A Imagem chegou a Goiânia nesta sexta-feira, dia 26, por volta das 10h, seguindo para carreata até a Catedral Metropolitana de Goiânia, onde permanece em vigília até o sábado, dia 27. Às 14h do dia 27, a Imagem segue para o Goiânia Arena, para participar da programação do Totus Tuus, saindo às 20h30 para a Paróquia Nossa Senhora da Assunção, permanecendo durante todo o domingo, 28, com missas e momentos marianos. O retorno a Belém está programado para às 16h do domingo.

Na chegada da Imagem ao evento, a cantora paraense Liah Soares entoará cânticos marianos e deve emocionar a todos com Vois Sois o Lírio Mimoso, hino oficial do Círio de Nazaré. “Ela vem para transformar o nosso coração e nos encher de alegria”, comenta o Padre Marcos Rogério.

Mas o que é Totus Tuus?

A 7ª edição do evento é uma celebração da fé católica, organizado pela Associação Assunção, Arquidiocese de Goiânia e Paróquia Nossa Senhora da Assunção em parceria com outras organizações. Será no dia 27 de maio, a partir das 13h, no Ginásio Goiânia Arena, com a expectativa de reunir milhares de pessoas, com caravanas de diversas partes do país.

“É a primeira vez que levamos a Imagem para este evento. Nosso objetivo com essas peregrinações de Nossa Senhora por todo o Brasil é a evangelização e a propagação da devoção mariana, despertando a certeza da intercessão de Nossa Senhora e reunindo fiéis católicos de todas as idades e de todos os locais para conhecerem o nosso Círio de Nazaré”, conta Antônio Salame, coordenador do Círio 2023.

Com uma programação diversificada, incluindo palestras, santa missa, momentos de oração e música católica, o principal propósito é fortalecer a fé dos participantes e despertar neles um compromisso maior com a Igreja e com a sociedade. Em 2022, a imagem de Nossa Senhora de Fátima veio diretamente de Fátima - Portugal para estar presente no evento que reuniu mais de 15 mil fiéis em um único dia.

A expressão em latim Totus Tuus significa TODO SEU (Todo de Maria) e tem sua origem nos escritos de São Luís Maria Grignion de Montfort como consagração total a Maria. O Papa João Paulo II não somente se consagrou, como também consagrou o mundo inteiro à Nossa Senhora no dia 7 de junho de 1981 na Basílica de Santa Maria Maior ao Imaculado Coração de Maria.

Programação:

Dia 26/05

10h – Chegada da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Aeroporto

10h20 – Saída da Imagem para a Catedral Metropolitana de Goiânia, em carreata.

14h – Chegada na Catedral Metropolitana de Goiânia.

Dia 27/05

14h – Saída da Imagem da Catedral para o Goiânia Arena – Totus Tuus.

20h30 – Saída da Imagem do Goiânia Arena para a Paróquia Nossa Senhora da Assunção.

Dia 28/05

Imagem na Paróquia Nossa Senhora da Assunção

7h30 – Missa

10h – Missa

11 às 15h30 – Momento mariano

16h – Saída da Imagem para o aeroporto de Goiânia.