Imagem Peregrina de Nazaré desce à Praça Santuário nas quartas de maio

O mês de maio ganhou uma programação especial durante as quartas-feiras, na Praça Santuário, em Belém. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré fica exposta no altar central para a contemplação dos fiéis, das 8 às 18h. A partir desta quarta-feira, 11, haverá também shows musicais na Concha Acústica, como dos cantores Eraldo Ramos (Fruta Quente), Pedrinho Cavalléro e do violonista Nego Nelson, entre outros. A programação coincide com a Quermesse Mariana, que inicia no próximo dia 20 e vai até 29, sempre de 17 às 22h, no local.

Desde a semana passada, a Imagem Peregrina está sendo levada às quartas-feiras para a praça na programação que está sendo chamada de “Quartas Marianas”. O diretor de Arraial da Diretoria da Festa de Nazaré, Rodolfo Kalume, explica que “a ideia da quermesse é resgatar um pouco do arraial no primeiro semestre (do ano). Cinco pequenos empreendedores locais, ligados ao Sebrae, irão vender produtos diversos, como camisas, bombons, cadernos otimizados, artigos religiosos, comidas típicas e lanches”.

Pedrinho Cavalléro antecipa que fará uma apresentação com músicas autorais e também nazarenas. “Vou cantar algumas composições minhas, como “Rio de fé” (Pedrinho e Emanuel Matos) e a nova “Em louvor e devoção” (Pedrinho com Jean Sena) que está no meu novo álbum, “Minha aldeia é do tamanho do meu coração”. Também vou cantar os sucessos nazarenos de outros músicos: como “Círios” (Vital Lima com Paulo André) e “Zouk da Naza” (Almirzinho Gabriel)”.

Vários artistas irão se apresentar, com shows com duração de uma hora. Nesta quarta-feira, 11, as apresentações iniciarão às 13h com Isabelly Coelho, seguida de Bernardo Miranda, Francy Lima, Marmenino e Nil Maya.

Já na quarta-feira, 18, quem subirá ao palco às 13h será Alcyr Meireles, seguido de Francy Lima, Bernardo Miranda, Eraldo Ramos (Fruta Quente) e Carol Ferreira

E, na quarta-feira, 25, os shows irão começar às 16h com Antônio Braga (Careca Braga), seguido do violonista Nego Nelson, de Gileno Foiquinos, do cantor Pedrinho Cavalléro, de Ale Navegantes e de Chico de Assis.

Kalume antecipa que, no último dia da quermesse, 29, a Diretoria da Festa irá apresentar o Cartaz do Círio 2022 e, logo em seguida, fará a subida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória da Basílica. O evento será encerrado com show da Amazônia Jazz Band, na Praça Santuário.