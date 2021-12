Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição

Apesar de não ser mais considerado um feriado nacional, a Festa da Imaculada Conceição é celebrada por todo o Brasil, nesta quarta-feira (08), com feriado ou ponto facultativo decretado por centenas de municípios, incluindo capitais como Belém, Teresina, João Pessoa, São Luís, entre outras. Bancos e casas lotéricas não abrirão e o comércio, autorizado a funcionar, seguirá o critério de cada empresa. Na Arquidiocese de Belém existem várias paróquias dedicadas a Nossa Senhora Imaculada Conceição, com vasta programação que vem se desenvolvendo desde o último final de semana. Em Belém a santa é venerada nos bairros da Cidade Velha e do Castanheira, mas, também nos distritos de Mosqueiro e Outeiro, assim como em Benevides.

Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Cidade Velha, a festividade em honra à padroeira começou no dia 30. A festividade envolve todas as pastorais, grupos e movimentos e contou por todos esses dias com terço da alvorada, no horário de 6h, adoração ao Santíssimo Sacramento, às 18h e missa solene, às 19h, com a presença de um padre convidado pelo pároco, o Padre Adailson Oliveira da Silva.

A festividade se encerrará nesta quarta-feira, Dia da Imaculada Conceição com a seguinte programação: Ofício da Imaculada Conceição às 6h e missas solenes às 7h, organizada pelo grupo de liturgia; às 9h, organizada pelos grupos da Catequese e Guarda Mirim; às 12h, sob a responsabilidade dos funcionários da paróquia e, à noite, às 18h, sob a responsabilidade da Jasc da igreja.

Também haverá missas solenes em todas as paróquias da capital paraense, já que a festa da Imaculada Conceição é prevista na liturgia universal, com paramentos brancos e canto do Glória, uma das poucas festas durante o período do Advento em que os paramentos mudam do roxo para o branco e em que é entoado solenemente o Glória. As celebrações nas paróquias obedecerão ao horário habitual das missas ou então, o horário das celebrações do domingo, por se tratar de um feriado e Dia Santo de Guarda.

DOGMA

O culto à Imaculada Conceição ou Nossa Senhora da Conceição é, conforme o dogma da Igreja Católica, a concepção da Virgem Maria sem mancha (em latim, macula) do pecado original. O dogma diz que, desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada por Deus da falta de graça santificante que aflige a humanidade, porque ela estava cheia de graça divina. A Igreja também professa que a Virgem Maria viveu uma vida completamente livre de pecado e, por isso, foi solenemente definida como dogma pelo Papa Pio IX em sua bula Ineffabilis Deus em 8 de dezembro de 1854. O dogma, segundo entende a Santa Sé em Roma, é apoiado pela Bíblia (por exemplo, Maria sendo cumprimentada pelo Anjo Gabriel como “cheia de graça”), bem como pelos escritos dos Padres da Igreja, como Irineu de Lyon e Ambrósio de Milão. Uma vez que Jesus tornou-se encarnado no ventre da Virgem Maria, era necessário que ela estivesse completamente livre de pecado para poder gerar seu Filho.