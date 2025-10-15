Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Igreja Católica celebra o dia de Santa Edwiges e São Geraldo Magela nesta quinta (16); saiba mais

As paróquias dedicadas aos santos nos bairros do Mangueirão e Val-de Cães terão programação especial

Ayla Ferreira*
fonte

Santa Edwiges é venerada no bairro do Mangueirão. (Foto: Pascom / Paróquia Santa Edwiges)

Nesta quinta-feira (16), a Igreja Católica celebra o dia de Santa Edwiges e São Geraldo Magela (ou Majella), ambos com forte devoção popular. Na Arquidiocese de Belém, as paróquias dedicadas aos santos nos bairros do Mangueirão e Val-de Cães terão uma programação especial, com atrações culturais, missas e novenas. 

Como parte da programação do Jubileu da Esperança, ou Ano Santo 2025, as paróquias de  Edwiges e São Geraldo terão confissões e indulgências plenárias. A indulgência envolve as seguintes etapas: participação na missa, recebimento da confissão, comungar e rezar pelo santo Padre, o Papa.

Padroeira dos endividados

Santa Edwiges nasceu na Alemanha no século XII, casou-se com o príncipe da Silésia (Polônia), Henrique I, e com ele construiu diversas igrejas, mosteiros, escolas e hospitais, também interferindo no governo do marido em busca de leis mais justas para o povo. 

Durante as viagens de Henrique I para guerras, Edwiges visitava pobres e quitava suas dívidas, pagava fianças para libertar prisioneiros injustiçados e abrigava algumas famílias em mosteiros construídos por ela. Ao ficar viúva, decidiu entrar para o Mosteiro e tornou-se religiosa. Ficou conhecida como a padroeira dos endividados.

Programação no Mangueirão

Santa Edwiges é venerada no bairro do Mangueirão, na paróquia dedicada à Santa, localizada no Conjunto Panorama XXI, Quadra Nove, número 63. A festividade da padroeira tem início nesta quarta-feira (15) com Santa Missa às 19h e segue até o dia 25, com novena às 18h30, missa às 19h, seguida de programação cultural. No domingo (19), será realizada a 35° edição do Círio de Santa Edwiges.

Na quinta-feira (16), dia de Santa Edwiges, a programação começa às 7h, com Santa Missa presidida pelo Padre Sestino, pároco de Santa Edwiges. Às 12h a missa será presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém e às 19h, pelo Padre Moisés. Nas três missas haverá a indulgência plenária.

O ápice da festa será no domingo (19) com o 35º Círio de Santa Edwiges, que reflete o tema da festividade: “Com Santa Edwiges, somos peregrinos da Esperança”. A procissão sairá às 7h, da Comunidade Frei Galvão, localizada na Augusto Montenegro; Km 3, Conjunto Parklândia e percorrerá as principais ruas do Conjunto Panorama XXI. Na chegada a igreja Matriz haverá Missa Solene.

Padroeiro das gestantes, mães e parturientes

image São Geraldo Magela. (Foto: Marianna Ferreira / Pascom São Geraldo Magela)

São Geraldo nasceu no sul da Itália no século XVIII. Foi alfaiate e passou por diversas humilhações e provações em vida, sendo rejeitado pelos Capuchinhos, até que foi aceito pelos Redentoristas em um convento, onde desenvolveu tarefas humildes. Morreu em fama de santidade com muitos milagres relatados por pessoas que lhe conheceram em vida.

São Geraldo costuma ser invocado por grávidas para conseguirem um parto seguro. Muitas histórias contam que, em vida, ele realizou curas milagrosas e intercedeu em favor das mulheres que passavam por dificuldades ao dar à luz.

Programação em Val-de-Cães

O santo recebe as homenagens na paróquia localizada no bairro de Val de Cães, localizada no Conjunto Marex, Rua São Paulo, número 246. A festividade tem como tema “O Senhor é justo. Nele está a nossa esperança” e ocorre de 13 a 19 de outubro, com missa às 18h30.

Na quinta-feira (16) Dia do padroeiro, haverá confissão às 9h e 16h, e Santa Missa às 18h30 seguida de Procissão Luminosa pelas ruas dos Conjuntos Marex e Bela Vista. A festividade segue até o dia 19h, com missa às 18h30 e programação cultural a partir do dia 17.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

