Hospital Veterinário é inaugurado com capacidade para atender 650 animais por dia

A inauguração do novo Hospital Veterinário Municipal (HVET), localizado na avenida José Bonifácio, ocorreu ontem (21). A unidade, com capacidade para atender 650 animais por dia, vai funcionar de forma integrada à Clínica Veterinária Municipal, inaugurada na última terça-feira (13), para garantir atendimento contínuo, complementar e mais eficiente. Enquanto isso, o Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia passa por reforma geral para modernização da estrutura e ampliação dos serviços ofertados.

A titular da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda), Eliana Uchôa, ressaltou o impacto social da inauguração. “Esse hospital é resultado de uma política construída com responsabilidade e sensibilidade. Aqui, os animais terão atendimento digno e os tutores contarão com um serviço estruturado, humanizado e gratuito. É um marco para a proteção animal em Belém”, destacou.

O novo Hospital Veterinário Municipal funcionará todos os dias da semana, de domingo a domingo, das 7h às 16h. Para acessar os serviços, é necessário morar em Belém, ter mais de 18 anos, possuir renda familiar de até dois salários mínimos e realizar cadastro prévio no sistema do hospital.

No momento do cadastro, o tutor deverá apresentar RG, CPF, comprovante de renda ou documento que ateste baixa renda, além de comprovante de residência nominal ou declaração de residência assinada pelo próprio usuário. As informações e o agendamento de consultas podem ser feitos pelo telefone (91) 99286-7737.

Todos os animais atendidos passarão por cadastro em formulário fornecido pela Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa). Durante o atendimento, será realizada a microchipagem, com dados do tutor, como nome, telefone e endereço. Sempre que indicado, o animal também receberá vacinação.

Entre os serviços disponibilizados pelo hospital estão: consultas agendadas, atendimento de urgência e emergência; exames de imagem (raio-x e ultrassonografia) e laboratoriais; cirurgias de pequenas e médias complexidades; castração e outros.