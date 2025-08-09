Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Homilia de padre Claudio Pighin alerta sobre a vigilância do cristão diante dos 'sonos da vida'

Religioso alerta contra distrações e excessivo apego aos bens materiais, destacando a necessidade de estar preparado para a chegada do Senhor

Eduardo Rocha
fonte

Padre Claudio Pighin: cristãos devem ser fiéis a Deus (Foto: Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Na homilia deste final de semana, o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, em Belém, destacou a importância de todo cristão manter-se vigilante aos ensinamentos de Jesus e evitar distrações causadas pelos bens e prazeres transitórios do mundo. A reflexão teve como base o trecho do Evangelho de Lucas 12, 32-48, no qual Jesus ensina aos apóstolos sobre a prática do bem diante do retorno do Senhor.

“Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa, e virá servi-los (...) Estejam também vocês preparados, porque o Filho do homem virá numa hora em que não o esperam”, diz o trecho bíblico citado pelo padre.

O pequeno rebanho e a lógica de Deus

Padre Claudio explicou que o Reino de Deus começa pequeno, como uma semente que precisa passar por transformação antes de se tornar um vegetal robusto. “Assim é o pequeno rebanho que segue Jesus. São poucos, mas autênticos. Deus aposta neles. Para tanto, eles precisam retribuir da mesma maneira. Não se deixar atrair pelos bens e tesouros terrenos, que não têm futuro. Apostar no mundo de Deus significa se concentrar na lógica dele e se deixar guiar por ela”, disse.

VEJA MAIS

image Na homilia deste domingo, padre Cláudio Pighin fala sobre o poder da oração
"Ele, o divino mestre, nos convida a chamar Deus de pai, demonstrando, assim, a proximidade dele conosco em todos os sentidos", diz o religioso

image Escutar para Servir: Padre Cláudio Pighin alerta contra o ativismo vazio na vida cristã
Religioso destaca o exemplo de Marta e Maria para refletir sobre a importância de unir escuta e serviço na vivência da fé.

Segundo ele, essa entrega exige paciência e humildade, pois “os tempos de Deus não são os nossos”. É preciso discernimento para manter uma postura vigilante, sem se deixar levar por “sonos da vida, interesses egoísticos ou distrações” ligadas apenas à realidade terrena.

Estar prontos a qualquer momento

“Muitas vezes, passamos a maior parte dos nossos dias concentrados naquilo que tudo passa e nada fica. É aqui que o nosso Mestre nos chama a atenção a sermos sábios. E nisso consiste a verdadeira felicidade, estarmos prontos a qualquer hora da nossa vida para recepcionar o nosso Senhor. O nosso papel é de recebê-lo e nada mais”, afirmou padre Claudio.

Para isso, o religioso ressaltou a necessidade de “estar com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas”, ou seja, viver como peregrinos atentos, trabalhando na obra do Reino de Deus e evitando a acomodação causada pelo excesso de preocupações mundanas.

Vigilância dinâmica e fidelidade a Deus

Padre Claudio lembrou que a vigilância deve ser dinâmica e acompanhada de fidelidade. “Essa vigilância dinâmica nos leva também a ter atitude de fidelidade com o nosso ‘patrão’ Deus”. Para administrar bem os bens recebidos e manter a fidelidade, Jesus convida à conversão constante.

Ele reforçou que não é necessário preocupar-se com o dia ou hora da chegada de Deus, mas sim com a capacidade de amar e agir corretamente. “Nossa fidelidade é nossa responsabilidade, é em que se fundamenta o nosso relacionamento com Deus”.

Reflexão final

O religioso concluiu lembrando que a identidade cristã se manifesta nas ações e no bom proceder com os outros. “Consegues de te deixar atrair pela escuta da Palavra de Deus? É ela que te ajuda a perscrutar a ação do Senhor na tua vida. Ou, por acaso, estás demais preocupado, preocupada, com as coisas do mundo?”, questionou padre Claudio Pighin.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

homilia do padre claudio pighin acerca da vigilância do cristão
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

BELÉM 

Prefeitura retira 14,6 toneladas de fios irregulares de postes em Belém

Operação Rede Segura promove segurança e melhora visual urbano na capital paraense

06.08.25 18h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Museu do Círio em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Museu do Círio, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

06.08.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

BELÉM

Mobilidade urbana: Belém passa a contar com patinetes elétricos públicos; veja como e onde usar

O projeto-piloto contará, de forma gradual, com 600 patinetes elétricos em Belém. A novidade começa a valer neste domingo (3/8)

02.08.25 12h50

BELÉM

Belém estreia patinetes elétricos e se torna a primeira capital do Norte com o serviço

Segundo a prefeitura, o objetivo é ampliar as opções de deslocamento e reduzir a dependência dos carros

03.08.25 19h18

LUTO

Morre pastor Firmino Gouveia, líder histórico da Assembleia de Deus em Belém

Considerado um dos nomes mais importantes da história da Assembleia de Deus em Belém, Firmino foi o sétimo líder da igreja-mãe e atuou como missionário e pastor

05.08.25 20h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda