Escutar para Servir: Padre Cláudio Pighin alerta contra o ativismo vazio na vida cristã

Na homilia deste domingo (19/07), o padre Cláudio Pighin refletiu sobre o evangelho de Lucas que narra a visita de Jesus à casa de Marta e Maria. A partir do episódio, o sacerdote chamou os fiéis à atenção para o risco do ativismo excessivo na vida cristã e ressaltou que toda vocação, seja missionária ou contemplativa, deve estar alicerçada na escuta da Palavra de Deus.

Marta acolhe, Maria escuta: duas atitudes fundamentais

Segundo padre Cláudio, o trecho bíblico ilustra duas dimensões essenciais do seguimento a Jesus: o acolhimento, representado por Marta, e a escuta, expressa por Maria. Naquele tempo, destacou o sacerdote, mulheres não podiam sequer fazer parte de escolas rabínicas, mas Jesus rompe com a lógica religiosa vigente ao aceitar Maria como discípula.

“Escutar a palavra de Deus e segui-la não é patrimônio de alguns”, afirmou. “Jesus revoluciona a religião do seu tempo e mostra que o discipulado é para todos.”

O padre ressaltou que Marta foi exemplar na hospitalidade, mas sua preocupação com os afazeres domésticos a impediu de aproveitar a presença do Mestre como Maria fez.

Padre Claudio Pighin durante homilia (Foto: Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Serviço e contemplação devem caminhar juntos

Em tom reflexivo, padre Cláudio alertou que o ativismo exagerado, muitas vezes confundido com fé, pode isolar o cristão de uma verdadeira experiência com Deus.

“O grande perigo é o hiperativismo, que nos afasta da escuta da palavra e da vivência comunitária”, disse.

Ele lembrou ainda uma experiência pessoal como seminarista entre monges cartuxos, reconhecidos por sua vida de silêncio e contemplação. Um deles o ensinou que a missão exige uma integração mais difícil entre a ação e a oração.

“Foi por isso que escolhi ser missionário, para unir o serviço e a contemplação como resposta ao chamado de Deus”, compartilhou.

A prioridade deve ser a escuta da Palavra

A homilia encerrou com uma provocação direta aos fiéis: qual tem sido o lugar da Palavra de Deus no dia a dia? Padre Cláudio incentivou a participação em cursos bíblicos e estudos da Sagrada Escritura como caminho para fortalecer a fé e orientar a ação com propósito.

“Às vezes dizemos que não temos tempo para a Bíblia. Mas como queremos servir sem escutar?”, questionou.

A mensagem central foi clara: não há vocação cristã superior à outra, mas todas devem se fundamentar na escuta atenta de Deus. Assim como Maria, o cristão precisa “sentar-se aos pés do Senhor” para que o serviço tenha sentido e comunhão.