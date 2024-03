Há 8 dias paciente aguarda, no PSM do Guamá, transferência para outro hospital, diz família

A família de Regina Nazaré da Conceição, de 53 anos, denuncia que ela está há oito dias no Pronto Socorro do Guamá, em Belém, mas, até agora, não conseguiu um leito. “Todo esse tempo ela está sentada em uma cadeira. Ela é diabética. E está com pneumonia”, disse a irmã dela, Ângela Maria Da Conceição, de 44 anos.

Mas o principal problema, no momento, é o inchaço nas pernas de Regina. “Ela não consegue leito no PSM do Guamá e nem transferência para um hospital”, acrescentou. Em entrevista à Redação Integrada, Ângela falou da situação em que se encontra Regina. “A gente não consegue leito aqui. Ela está em um corredor. Sentada em uma cadeira há 8 dias”, contou.

“Só está piorando, inchando as pernas. Ela só está tomando remédio para pneumonia. Ela precisa ser transferida. Ou pelo menos um leito aqui para ela poder deitada. Sentada esse tempo todo, só tá piorando o inchaço ”, afirmou.

“O grave mesmo é o inchaço nas pernas. Precisa fazer raspagem, ter uma avaliação com angiologista”, afirmou Ângela. A angiologia é a vertente da Medicina que se especializou no estudo das veias, artérias e do sistema linfático que compõe o corpo humano.

Sesma se posiciona sobre o assunto

Nesta quarta-feira (13), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que a paciente Regina Nazaré da Conceição recebe assistência integral no Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira. "Ela encontra-se acomodada em leito de observação, para a realização de avaliação com especialistas e definição da melhor conduta a seguir", informou.

Ainda segundo a Sesma, já foram realizados diversos exames laboratoriais e de imagem na paciente, conforme solicitações médicas e ela está cadastrada nas centrais de leitos municipal e estadual, com cadastro atualizado diariamente. "A Sesma ressalta que a transferência da paciente depende exclusivamente do aceite dos hospitais de referência que comportem o perfil de atendimento", afirmou.