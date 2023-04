Idosa com fêmur quebrado pode não voltar a andar caso não consiga cirurgia urgente

Uma idosa de 82 anos, identificada como Débora Castro dos Santos, está internada no Hospital do Pronto Socorro Municipal (HPSM) Humberto Maradei Pereira, localizado no bairro do Guamá, em Belém, desde o último domingo (23), após quebrar o fêmur, e aguarda por uma cirurgia urgente. Segundo os familiares da idosa, a demora para a realização do procedimento compromete a qualidade de vida da senhora, que está sendo tratada apenas com o medicamento analgésico dipirona, para amenizar a dor.

Os familiares da idosa compartilharam a aflição na internet. Lino Calixto, neto da dona Débora, explicou que o PSM deve transferir a idosa para uma das duas unidades que realizam a cirurgia, o Maradei, no bairro de Nazaré, ou o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O Maradei, porém, teria informado à família que só teria disponibilidade para aceitar a paciente no próximo dia 2 de maio.

“Até lá, já serão nove dias com a fratura, mas cada dia ou hora perdida piora a situação dela [paciente], que está com dor e em posições desconfortáveis, com riscos de não voltar a andar”, relata o neto.

Familiares denunciam negligência

Ainda segundo Calixto, por duas vezes a paciente foi informada de que o procedimento havia sido autorizado no Maradei. Ela, então, foi transportada para o local, mas, chegando ao hospital, foi informada de que não poderia realizar a cirurgia e teve que voltar ao PSM. Os familiares afirmam que o transporte não foi feito de forma adequada, o que agravou o quadro de dor da idosa.

“Foi uma negligência, porque ela foi transportada sem a certeza de que seria recebida no outro hospital, e foi movimentada com o fêmur quebrado, sem estar imobilizado. Ainda por cima, ficou 13 horas sem se alimentar, já que a cirurgia exige jejum, para, no final das contas, não conseguir fazer. Ela está mais enfraquecida”, diz o neto. “Se eles sabiam que não tinha leito, por que aprovaram a transferência? Todas essas coisas prejudicam a integridade da paciente. Mas a gente só quer que ela seja operada com urgência”, completa o jovem.

O Metropolitano também teria informado aos familiares que cancelou o requerimento do PSM para a cirurgia, porque já havia um agendamento no Maradei para o dia 2 e os requerentes não teriam detalhado o nível da urgência da paciente. Um novo pedido foi feito.

Caso foi denunciado; família diz que vai procurar o MP

O caso já foi denunciado à Ouvidoria do PSM Guamá, à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e ao Sistema Único de Saúde (SUS), porém os familiares seguem sem previsão de adiantamento da cirurgia. A família também tentou registrar o caso na Delegacia do Idoso. Nos próximos dias, caso não haja o adiantamento, os parentes afirmam que vão procurar o Ministério Público.

Posicionamento

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou à Redação Integrada de O Liberal que a paciente está internada no Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei (PSM Guamá), sendo assistida no espaço. "Seu processo de transferência é regulado pela central de leitos, e, no momento o PSM Guamá mantém o cadastro da idosa atualizado e os recursos necessários à sua transferência. Porém a disponibilidade dos leitos depende dos hospitais especializados e suas vagas. No momento, a paciente foi autorizada para o hospital Maradei, no próximo dia 02 de maio. A paciente segue assistida enquanto aguarda a referida transferência", detalhou o comunicado da Sesma.