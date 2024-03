Grupo Liberal sedia missa para louvar São José, guardião do Redentor, nesta quarta-feira (19)

No Dia de São José, nesta terça-feira (19), integrantes do Grupo Liberal participaram da missa em homenagem a esse santo padroeiro da Família e patrono da Igreja, que teve como missão na Terra proteger Jesus Cristo e Nossa Senhora. A cerimônia religiosa, presidida pelo padre Wiremberg José, vigário paroquial de São Lucas Evangelista, foi marcada pela emoção dos participantes, nestes dias que antecedem a Semana Santa, a ser aberta no domingo (24) com a programação do Domingo de Ramos.

"Eu trabalho na empresa há 25 anos, e sempre que é celebrada a missa aqui, no hall de entrada, e eu estou por aqui, venho, sim, participo, como acontece nas novenas na terça-feira. E hoje é um dia especial, é Dia de São José. Então, eu vim para agradecer pela família, pelos colegas de trabalho, pela saúde", declarou Oracina Santos, funcionária da Editoração Eletrônica do Grupo Liberal.

Durante a celebração litúrgica, os funcionários do Grupo Liberal entoaram cânticos e participaram da leitura de trechos das Sagradas Escrituras relacionados à missão de São José. Alguns funcionários se emocionaram ao relembrar a dedicação de São José ao plano de Deus para a humanidade, estando sempre ao lado do Menino Jesus e Maria, de modo particular nos acontecimentos que culminaram com o nascimento de Jesus Cristo.

Na missa, foi lida Oração do Papa Francisco a São José, que logo no começo destaca: "Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria", em uma alusão ao carinho de José para com os dois familiares, a partir da concepção por obra do Espírito Santo. Um dos momentos da missa foi a comunhão dos fiéis, como parte da cerimônia da Eucaristia, cuja instituição por Jesus será lembrada na próxima Quinta-Feira Santa (28).

Silêncio de Deus

Como destacou o padre Wiremberg José, a importância de São José é de primeira ordem em toda a Igreja, em toda da orbe católica. "Desde 1870 em que o papa Pio IX proclamou São José Patrono da Igreja. E São José traz consigo um valor muito grande, ou melhor, uma incubência, um encargo que o próprio Deus deu a ele, que foi exatamente de custodiar, isto é, de guardar, de resguardar os maiores tesouros da Igreja: Nossa Senhora e o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, do qual ele torna-se pai não adotivo, mas ele torna-se pai putativo (não do ponto de vista biológico, mas legítimo por boa fé) de Nosso Senhor Jesus Cristo", afirmou.

Padre Wiremberg José: uma missão especial teve São José (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Na Homilia da missa, padre Wiremberg detalhou "a importância desse homem na nossa vida de fé São José, e ele, como Patrono Universal da Igreja, revela-nos o silêncio de Deus que é contemplado na meditação da palavra, com São José o seu silêncio torna-se fecundo. "É muito interessante a última carta de do santo padre Francisco, intitulada "Com amor do coração de Pai, José amou Jesus", asssinala o padre.

Wiremberg José destacou que São José é um exemplo, um modelo de homem no cuidar, zelar pelas pessoas. "Ele teve como missão proteger Jesus Cristo e Nossa Senhora, uma missão complexa, com uma responsabilidade imensa que somente poderia ter sido dada a um homem com a grandeza de santidade que teve São José, finalizou o padre.