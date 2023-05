Greve de Ônibus: Setransbel não dá reajuste; frota de Belém perdeu 800 ônibus na pandemia

A frota de ônibus de Belém, que era de 1,8 mil veículos, passou para 1 mil. A informação foi apresentada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), durante a audiência de negociação entre empresários e rodoviários, na tarde desta terça-feira (9). A redução da frota e demissão de trabalhadores teria sido uma das consequências da pandemia de covid-19, a partir de 2020. O argumento foi usado para justificar que os empresários não teriam como conceder reajuste salarial aos operadores do transporte público.

Paulo Gomes, presidente do Setransbel, disse que se solidariza com o pleito dos rodoviários de reajustes salariais. Porém, não teria como atender às demandas dos trabalhadores porque o sistema de transporte público não estaria se sustentando. E assim, voltou a pedir às prefeituras da Grande Belém e ao Governo do Estado mais subsídios, investimentos ou desonerações que possam financiar o transporte e remunerar os rodoviários.

O supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), Roberto Sena, destacou que os locais em que se identifica melhorias no setor do transporte público foram onde ocorreram subsídios para o setor. Por outro lado, entendeu que a proposta do ponto de vista do setor patronal, que apresenta zero por cento de reajuste, diante da proposta de 10% dos rodoviários, pouco ou nada contribui para a evolução das negociações.

Diante da exposição, a desembargadora Ida Selene Sirotheau, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), declarou que a negociação salarial não pode ser vinculada a promessas das prefeituras de conceder subsídios ou investimentos. E por isso, disse que pelo menos 4,5% de reajuste deveria ser oferecido para reposição das perdas salariais dos rodoviários.