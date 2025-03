Grande Belém recebe atividades gratuitas de apoio a Pessoas com Deficiência; saiba como se inscrever

Estão abertas as inscrições para atividades gratuitas que oferecem atendimentos para pessoas com deficiência e seus familiares, por meio de práticas esportivas e oficinas culturais. As ações serão realizadas em Ananindeua, Abaetetuba e Belém, visando atender Pessoas com Deficiência (PCDs). Os interessados podem se inscrever por meio do site site humanitasamazonia.org ou pelo WhatsApp (91) 98726-0053.

Além disso, o projeto ‘A Energia da Saúde em Movimento’ realiza ações de prevenção ao câncer para o público em geral, com exames gratuitos e atendimento especializado. A primeira etapa da programação será realizada de 24 de março a 14 de junho, em Ananindeua. As atividades ocorrem em unidades de saúde, clínicas da família, no Centro Municipal Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CERTEA) e na ASMOVIN, no Distrito Industrial.

O projeto ainda oferecerá capacitações em teatro, dança, música (flauta) e artes plásticas, além de treinamentos adaptados de futebol, vôlei e natação. Também haverá oficinas quinzenais focadas no desenvolvimento motor e psicossocial, bem como cursos para familiares sobre o uso de tecnologia nos cuidados e formação sobre direitos e cidadania de PCDs.

A iniciativa é realizada por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD) e do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon). E é executado pela ONG Humanitas da Amazônia, com patrocínio da Equatorial Pará.

O lançamento das atividades será na quinta-feira (20). Após o lançamento, as ações terão início no dia 24 de março em Ananindeua, com a previsão de 90 dias de atividades, seguidas por 30 dias em Abaetetuba e 40 dias em Belém.