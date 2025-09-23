Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Grande Belém recebe ações de limpeza em poços de captação de água

Os municípios de Belém, Ananindeua e Ananindeua devem receber ações de limpeza e melhorias até o próximo dia 30 de setembro

O Liberal
fonte

Águas do Pará inicia programação para limpeza de poços em Belém, Ananindeua e Marituba (Foto: Divulgação | Águas do Pará)

Os municípios de Belém, Ananindeua e Ananindeua devem receber ações de limpeza e melhorias, como parte do calendário de intervenções em mais de 30 poços de captação de água potável realizada pela concessionária Água do Pará. A ação, que se estende até o dia 30 de setembro, integra o pacote de R$ 220 milhões em investimentos realizados pela empresa e pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) nas três cidades.

O objetivo da iniciativa é garantir mais segurança e qualidade no fornecimento de água potável, além de ampliar a disponibilidade no abastecimento à população. Durante as atividades, pode haver intermitência no abastecimento de água, o que será comunicado previamente pela concessionária. A recomendação da Águas do Pará à população é fazer reserva de água nos períodos de intervenções, além do consumo consciente, priorizando atividades essenciais. 

De acordo com a Águas do Pará, a ação terá como resultado a melhoria na qualidade e na regularidade do abastecimento de água. O cronograma de limpeza inclui o poço Almir Gabriel, em Marituba, nos poços 1 e 2, entre os dias 22 e 30 de setembro, atendendo ao bairro Almir Gabriel. 

No mesmo período, será feita a limpeza do Poço Viver Melhor, também em Marituba, beneficiando o bairro Novo Horizonte. Já em Ananindeua, o poço Ananindeua Centro passará por manutenção entre os dias 23 e 30 de setembro, atendendo os bairros Centro, Maguari, Geraldo Palmeira, Aurá e Heliolândia.

Serviço

Para Belém, Ananindeua e Marituba, onde a operação foi antecipada, a Águas do Pará mantém canais diretos com a população 24 horas por dia, sete dias da semana, que são o 0800 091 0091, disponível para ligações telefônicas e mensagens no WhatsApp, e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS. Os paraenses também podem acompanhar as ações da concessionária por meio do site institucional (www.aguasdopara.com.br) e das redes sociais (@aguasdoparaoficial).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

limpeza de poços

águas do pará
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

BELÉM

Brechó da Trindade: solidariedade que transforma vidas e une casais

O brechó foi criado como uma alternativa para arrecadar fundos destinados às ações sociais da paróquia

22.09.25 21h44

BELÉM

Em Belém, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebra a reabilitação

Celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é reconhecer que a luta pela igualdade de direitos precisa ser diária e coletiva

20.09.25 8h00

violência

Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém

A vítima ainda não foi identificada

19.09.25 22h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Vídeo flagra ato de vandalismo contra patinete elétrico em canal de Belém

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém

21.09.25 20h04

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

SUSTENTABILIDADE

Do canal à construção: lixo coletado por ecobarreiras em Belém se transforma em tijolos ecológicos

Lixo coletado pelas primeiras ecobarreiras colocadas nos canais da capital paraense já está sendo reutilizado e, além dos tijolos, devem virar matéria-prima sustentável para outros objetos

21.09.25 8h00

MEIO AMBIENTE

COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia

Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

21.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda