Grande Belém recebe ações de limpeza em poços de captação de água

Os municípios de Belém, Ananindeua e Ananindeua devem receber ações de limpeza e melhorias, como parte do calendário de intervenções em mais de 30 poços de captação de água potável realizada pela concessionária Água do Pará. A ação, que se estende até o dia 30 de setembro, integra o pacote de R$ 220 milhões em investimentos realizados pela empresa e pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) nas três cidades.

O objetivo da iniciativa é garantir mais segurança e qualidade no fornecimento de água potável, além de ampliar a disponibilidade no abastecimento à população. Durante as atividades, pode haver intermitência no abastecimento de água, o que será comunicado previamente pela concessionária. A recomendação da Águas do Pará à população é fazer reserva de água nos períodos de intervenções, além do consumo consciente, priorizando atividades essenciais.

De acordo com a Águas do Pará, a ação terá como resultado a melhoria na qualidade e na regularidade do abastecimento de água. O cronograma de limpeza inclui o poço Almir Gabriel, em Marituba, nos poços 1 e 2, entre os dias 22 e 30 de setembro, atendendo ao bairro Almir Gabriel.

No mesmo período, será feita a limpeza do Poço Viver Melhor, também em Marituba, beneficiando o bairro Novo Horizonte. Já em Ananindeua, o poço Ananindeua Centro passará por manutenção entre os dias 23 e 30 de setembro, atendendo os bairros Centro, Maguari, Geraldo Palmeira, Aurá e Heliolândia.

Serviço

Para Belém, Ananindeua e Marituba, onde a operação foi antecipada, a Águas do Pará mantém canais diretos com a população 24 horas por dia, sete dias da semana, que são o 0800 091 0091, disponível para ligações telefônicas e mensagens no WhatsApp, e o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS. Os paraenses também podem acompanhar as ações da concessionária por meio do site institucional (www.aguasdopara.com.br) e das redes sociais (@aguasdoparaoficial).