Grande Belém está no mapa das chuvas intensas até domingo (26/03), aponta o Inpe

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou um mapa de tendência meteorológica do Brasil. Há duas zonas que apontam instabilidades que podem levar a chuvas intensas. No acumulado, podem até ultrapassar as médias históricas. O nordeste do Pará, área onde está inserida a Região Metropolitana de Belém, se encontra nessa rota de tempestades, que deve se estender até domingo (26).

O mapa foi divulgado pela Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém, nos perfis oficiais em redes sociais, apontando os riscos desse acumulado de chuvas para a capital. Até sábado (25), há previsão de marés que passam da marca de 3,3 metros, que é o nível em que as águas podem transbordar e causar alagamentos graves, caso haja coincidência com chuvas nos horários de pico.

No mapa do Inpe, além do Pará, quase toda a região Nordeste e uma pequena parte do norte do estado do Tocantins estão na Zona 1 de chuvas intensas. A Zona 2 afeta parte da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, com tendência de chuvas intensas até o dia 27 de março.

TÁBUA DE MARÉS PARA BELÉM - Horários de risco de maré alta

Terça (21)

23h42: 3,7 metros

Quarta (22)

11h54: 3,6 metros

Quinta (23)

0h28: 3,7 metros

12h28: 3,6 metros

Sexta (24)

1h09: 3,6 metros

12h59: 3,6 metros

Sábado (25)

1h47: 3,4 metros

13h31: 3,4 metros

FONTE: TÁBUA DE MARÉS