O Liberal chevron right Belém chevron right

Governo Federal está otimista com entregas de obras para COP30 após vistorias

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, liderou o time que confirmou entregas para antes da conferência

O Liberal
Ministro Rui Costa esteve em Belém com comitiva para acompanhar o andamento das obras para COP30. (Divulgação Casa Civil / Henrique Raynal)

O governo federal está otimista com o andamento das obras previstas para serem entregues para a COP30, em Belém. Um grupo do ministro Rui Costa, da Casa Civil, esteve na capital paraense para monitorar o andamento das principais obras e avaliar a solução de gargalos para o recebimento dos turistas.

De acordo com a CNN, o ministro confirmou a entrega da ponte estaiada de Icoaraci e Outeiro para o dia 18 de outubro. A obra contou com mais de R$ 120 milhões de investimentos provenientes do Tesouro do Estado e da Caixa Econômica Federal. A ponte será fundamental para diminuir o percurso entre o porto de Outeiro, onde devem atracar transatlânticos, e o distrito de Icoaraci.

Os integrantes da comitiva minimizaram as preocupações com hospedagem em Belém, que haviam sido manifestadas anteriormente por entidades e delegações estrangeiras. A capital paraense teria avançado significativamente na adaptação da estrutura hoteleira para oferecer mais vagas e ser capaz de comportar a alta demanda.  

O Brasil já superou marca anual de 7 milhões de turistas em 2025. As previsões mais otimistas apontam que o fluxo de estrangeiros durante todo o ano, impulsionado pela COP, deve se aproximar de 9 milhões de pessoas.

