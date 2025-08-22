Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Governador Helder Barbalho visita Feira Pan-Amazônica do Livro

Evento no Hangar reúne milhares de visitantes, lançamentos literários e homenagens ao movimento histórico da Amazônia

Agência Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho, visitou nesta quinta-feira (21) a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, realizada no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. O penúltimo dia da programação foi marcado pela celebração à memória da Cabanagem, com debates, rodas de conversa e exposições sobre cidadania, justiça e identidade amazônica, além da diversidade de títulos e lançamentos disponíveis ao público.

Durante a visita, o governador destacou o número expressivo de visitantes e ressaltou a importância da Feira para a promoção da leitura no Estado. “Já são mais de 300 mil visitantes nestes dias e ainda temos esta sexta-feira para que as pessoas possam vir. É importante estarmos prestigiando todos os estandes, que mostram a riqueza de suas produções, e também que possamos incentivar cada vez mais para que, através da literatura e da leitura, possamos gerar conhecimento”, afirmou.

Helder também reforçou a relevância do Credlivro, programa do Governo do Estado que oferece crédito aos professores da rede pública para aquisição de livros na Feira.

Lançamentos literários e homenagens

No estande da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o governador acompanhou os lançamentos e relançamentos da edição, entre eles Poesia Reunida, de Wanda Monteiro; Mestre Damasceno e as Cantorias do Marajó, sobre o homenageado da Feira; e o relançamento de O Homem Rio: A Saga de Miguel dos Santos Prazeres, de Benedicto Monteiro.

Cabanagem em destaque na Arena Multivozes

A programação especial dedicada à Cabanagem reuniu pesquisadores como Eliana Ramos, Paulo Evander, Magda Ricci e Aldrin Figueiredo, que abordaram os múltiplos significados do movimento. “A Cabanagem foi, antes de tudo, uma luta por direitos de uma população marginalizada, cabocla e afro-indígena, que estava apartada do poder político e econômico. Esse movimento se tornou um marco na busca por liberdade e cidadania no século XIX”, destacou o pesquisador Aldrin Figueiredo.

O público também conferiu a exposição Povo Cabano, com documentos históricos do Arquivo Público do Estado do Pará.

Diversidade de títulos atrai público jovem

A feira movimentou visitantes em busca de obras clássicas e contemporâneas. Para o livreiro Júnior Souza, a procura pelo livro físico se destaca entre os jovens. “Isso é muito bacana, a gente fica feliz com a procura pelo livro físico... O pessoal procura bastante por autores que fazem sucesso nas redes. E a nossa surpresa é a procura do público jovem por Clarice Lispector”, afirmou.

A estudante Elisa Coimbra ressaltou a variedade de títulos e preços acessíveis. “Aqui foi o preço mais acessível que encontrei”, contou.

Programação infantil e escolar

O espaço também reuniu atrações culturais para crianças e estudantes, com apresentações de dança, teatro e musicais. Entre as atrações estiveram o Grupo Folclórico Pirão de Açaí, o Robô Sustentável, Chuva de Cores, Vila dos Encantados, o espetáculo A Feiticeira e o musical O Reconto Curupira Pai D’égua.

Encerramento da Feira - A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes encerra nesta sexta-feira (22), com entrada gratuita até 21h. O evento reúne cerca de 400 editoras, 189 estandes e uma estimativa de 90 mil títulos disponíveis, somando aproximadamente 200 toneladas de livros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Terminal Rodoviário em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Terminal Rodoviário de Belém, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

21.08.25 16h12

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus à Fundação Cultural do Pará, o Centur, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Centur, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

19.08.25 15h05

'Pouso Forçado'

Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo: ‘Muito abalada'

O problema com a aeronave apareceu 20 minutos após a decolagem

18.08.25 19h22

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

MAIS LIDAS EM BELÉM

Pedido de desculpas

Secretário da COP30 pede desculpas após polêmica sobre proibição de comidas típicas do Pará

Valter Correia garantiu a presença de pratos típicos do Pará, como açaí, tacacá e maniçoba, no evento em Belém

19.08.25 17h37

DESDOBRAMENTO

Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

Celso Sabino afirma que a correção no edital da OEI será feita nos próximos dias

16.08.25 17h18

BELÉM

Feira de São Brás é entregue revitalizada, em Belém, com nova estrutura e foco no turismo e economia

Espaço conta com 195 bancas reformadas, infraestrutura moderna e aposta em sustentabilidade com energia solar

19.08.25 17h14

ACIDENTE

PC aponta responsabilidade de capitão de embarcação que colidiu com a nova ponte de Outeiro

Apesar do acidente, estrutura não foi danificada e obras seguem com o mesmo prazo de entrega em 70 dias

18.08.25 11h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda