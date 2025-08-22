Governador Helder Barbalho visita Feira Pan-Amazônica do Livro

O governador do Pará, Helder Barbalho, visitou nesta quinta-feira (21) a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, realizada no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. O penúltimo dia da programação foi marcado pela celebração à memória da Cabanagem, com debates, rodas de conversa e exposições sobre cidadania, justiça e identidade amazônica, além da diversidade de títulos e lançamentos disponíveis ao público.

Durante a visita, o governador destacou o número expressivo de visitantes e ressaltou a importância da Feira para a promoção da leitura no Estado. “Já são mais de 300 mil visitantes nestes dias e ainda temos esta sexta-feira para que as pessoas possam vir. É importante estarmos prestigiando todos os estandes, que mostram a riqueza de suas produções, e também que possamos incentivar cada vez mais para que, através da literatura e da leitura, possamos gerar conhecimento”, afirmou.

Helder também reforçou a relevância do Credlivro, programa do Governo do Estado que oferece crédito aos professores da rede pública para aquisição de livros na Feira.

Lançamentos literários e homenagens

No estande da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o governador acompanhou os lançamentos e relançamentos da edição, entre eles Poesia Reunida, de Wanda Monteiro; Mestre Damasceno e as Cantorias do Marajó, sobre o homenageado da Feira; e o relançamento de O Homem Rio: A Saga de Miguel dos Santos Prazeres, de Benedicto Monteiro.

Cabanagem em destaque na Arena Multivozes

A programação especial dedicada à Cabanagem reuniu pesquisadores como Eliana Ramos, Paulo Evander, Magda Ricci e Aldrin Figueiredo, que abordaram os múltiplos significados do movimento. “A Cabanagem foi, antes de tudo, uma luta por direitos de uma população marginalizada, cabocla e afro-indígena, que estava apartada do poder político e econômico. Esse movimento se tornou um marco na busca por liberdade e cidadania no século XIX”, destacou o pesquisador Aldrin Figueiredo.

O público também conferiu a exposição Povo Cabano, com documentos históricos do Arquivo Público do Estado do Pará.

Diversidade de títulos atrai público jovem

A feira movimentou visitantes em busca de obras clássicas e contemporâneas. Para o livreiro Júnior Souza, a procura pelo livro físico se destaca entre os jovens. “Isso é muito bacana, a gente fica feliz com a procura pelo livro físico... O pessoal procura bastante por autores que fazem sucesso nas redes. E a nossa surpresa é a procura do público jovem por Clarice Lispector”, afirmou.

A estudante Elisa Coimbra ressaltou a variedade de títulos e preços acessíveis. “Aqui foi o preço mais acessível que encontrei”, contou.

Programação infantil e escolar

O espaço também reuniu atrações culturais para crianças e estudantes, com apresentações de dança, teatro e musicais. Entre as atrações estiveram o Grupo Folclórico Pirão de Açaí, o Robô Sustentável, Chuva de Cores, Vila dos Encantados, o espetáculo A Feiticeira e o musical O Reconto Curupira Pai D’égua.

Encerramento da Feira - A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes encerra nesta sexta-feira (22), com entrada gratuita até 21h. O evento reúne cerca de 400 editoras, 189 estandes e uma estimativa de 90 mil títulos disponíveis, somando aproximadamente 200 toneladas de livros.