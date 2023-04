Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica (FIFE) 2023 será em Belém

Belém vai sediar o 10º Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica (FIFE 2023), realizado pela Rede Filantropia, no período de 25 a 28 de abril. O evento quer reunir 700 pessoas, incluindo representantes de e organizações, em torno de boas práticas de gestão, movimentos solidários e oportunidades que geram impacto social. O evento acontecerá no Hangar Centro de Convenções da Amazônia.

O fórum é voltado a profissionais e gestores do terceiro setor, empresários, estudantes, acadêmicos e gestores públicos. A programação contará com mais de 90 palestrantes e cerca de 100 atividades, incluindo palestras, rodas de conversa e sessões de tira-dúvidas sobre temas relacionados à gestão das Organizações da Sociedade Civil (OSCs). As inscrições acontecem pelo site fife.org.br .

Entre os temas da programação, estão elementos de gestão, captação de recursos, legislação, contabilidade, prestação de contas, voluntariado, recursos humanos, comunicação, Certificado de Assistência Social (Cebas), novas tecnologias, sistemas e ocupação de ambientes virtuais, incluindo o metaverso.

O objetivo do fórum é qualificar, fortalecer e trazer sustentabilidade à atuação social de pessoas e instituições sem fins lucrativos – como associações, fundações, entidades de assistência social, educação, saúde, esporte, meio ambiente, cultura, ciência e tecnologia, entre outras organizações da sociedade civil - que assumem o trabalho em prol da transformação da vida de outras pessoas, muitas delas em condições de vulnerabilidade, inclusive, assumindo ações públicas terceirizadas pelo poder público.

O presidente da Rede de Filantropia, Márcio Zeppelini, destaca a importância de aumentar a dinâmica no âmbito regional, nacional e internacional, além de oferecer o acesso a conhecimento a entidades organizadas da região Norte.

O fórum reúne instituições de portes, localidades e causas diferentes em um ambiente com múltiplos espaços de encontros, conversas e trabalho por meio da programação ofertada e da feira com expositores. Por isso, a diretora executiva da Rede Filantropia, Thaís Iannarelli, destaca que o evento promoverá a oportunidade de estabelecimento de parcerias entre os participantes. “O momento será interessante para que as organizações e seus integrantes consigam avançar na troca de ideias, de conhecimento e de experiências por meio de ferramentas, cases e resultados”, destaca.

A programação completa está disponível no site filantropia.ong/fife/programacao .