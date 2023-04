Conflitos violentos no Sudão deixam 56 mortos e cerca de 595 feridos

Informações divulgadas pelo Comitê Central dos Médicos do Sudão indicam que pelo menos 56 pessoas morreram e outras 595 ficaram feridas após intensos conflitos na região oeste de Darfur e na cidade de Merowe, ao norte do país. Ainda há muitas baixas incontáveis, incluindo militares e membros da oposição.

Os conflitos surgiram entre o principal grupo paramilitar do país, RSF, e o atual governo sudanês, em meio a uma crise humanitária que assola o país há décadas e uma história intensa de turbulência política e conflito armado. O Sudão é considerado um dos países mais pobres do mundo.

Após um dia de intensos combates, os militares descartaram as negociações com o RSF e pediram o desmantelamento do que chamaram de "milícia rebelde". O som de tiros pesados pôde ser ouvido durante todo o sábado nos bairros da capital e próximos a ela, onde os militares e o RSF reuniram dezenas de milhares de soldados desde o golpe.

O Aeroporto Internacional de Cartum foi um dos pontos críticos, com as principais companhias aéreas suspendendo seus voos. A guerra civil no Sudão começou em 2019 após a deposição do ditador Omar al-Bashir e continua a afetar a região.