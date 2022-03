Filhote de peixe-boi resgatado no Marajó morre nesta sexta-feira (4), em Belém

Um filhote de peixe-boi resgatado em Muaná, no Marajó, e entregue no dia 16 de fevereiro, para tratamento no Bosque Rodrigues Alves, morreu na manhã desta sexta-feira (4). Os detalhes foram informados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma).

"Ainda não há informações sobre a causa da morte do animal, que chegou ao Jardim Zoobotânico da Amazônia debilitado e em estado crítico de saúde. Apesar dos esforços de toda a equipe que atuou no trabalho de recuperação do filhote, Moana Joroquinha, como foi batizada pela equipe, não resistiu. A motivação da morte será divulgada após resultado do laudo da necrópsia", diz o comunicado da Semma.

O peixe-boi tinha cerca de um mês de vida e foi encontrado em uma vila do município de Muaná, no arquipélago do Marajó, por um pescador, que o batizou de Moana Joroquinha, por se tratar de uma fêmea.

À época do recebimento do animal, pelo Bosque, a médica veterinária voluntária, Ively Maluna, afirmou que o filhote estava debilitado e desidratado. "Provavelmente, estava à deriva ou preso malhado há bastante tempo, por isso, apresenta um estado bem crítico para a sua espécie. Esses animais nascem com uma condição corporal muito boa e são mantidos pela mãe. Então, tudo indica que está longe da mãe há muito tempo", disse Ively Maluna.