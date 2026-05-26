Fibra realizará evento aberto ao público sobre conscientização ambiental na próxima quinta (28/5)

O Centro Universitário Fibra realiza, na próxima quinta-feira (28/5), das 17h às 19h, no hall da instituição, o evento “Amazônia Para Sempre”, uma iniciativa aberta ao público que une conscientização ambiental, educação e inovação. A ação é feita por meio da parceria do curso de Administração da Fibra com a ONU, que promove o projeto realizado pela IRI Brasil, iniciativa voltada à preservação das florestas tropicais.

De acordo com a Fibra, a programação convida a comunidade acadêmica e o público em geral a participar de uma experiência interativa sobre a importância da Amazônia e da sustentabilidade para o futuro do planeta, com a utilização dos óculos virtuais.

A instituição informou que o evento reforça o compromisso da Fibra em apoiar iniciativas de impacto social e ambiental, promovendo a aproximação entre conhecimento, tecnologia e debates globais.

Serviço

Evento: Amazônia Para Sempre.

Data: quinta-feira (28/5).

Hora: das 17h às 19h.

Local: hall da Fibra, localizada na avenida Gentil Bittencourt, n.º 1144, no bairro Nazaré, em Belém.