Festividade em homenagem a São Joaquim e Sant'Ana inicia no próximo domingo (23)

A Igreja Católica celebrará no próximo dia 26 de julho a festividade de Sant'Ana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora e avós do Menino Jesus. A Paróquia Sant'Ana da Campina, no bairro da Campina, em Belém, realizará uma festividade especial em homenagem aos avós, que será realizada de 23 a 26 de julho. Este ano, o tema escolhido é "Por uma Igreja Sinodal com Sant'Ana e São Joaquim".

A festividade terá início sábado (22), às 11h, com a realização de uma novena seguida de Santa Missa, presidida pelo pároco Cônego Antônio Beltrão. No domingo (23), haverá celebração do 3° Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Para o dia, está prevista uma carreata com as imagens de Sant'Ana e São Joaquim, logo após a missa das 9h na Paróquia Sant'Ana, também presidida pelo Cônego Antônio Beltrão.

O percurso da carreata seguirá o seguinte trajeto: saída da Igreja de Sant'Ana na Praça Maranhão, passando pela rua Manoel Barata, travessa Rui Barbosa, rua Tiradentes, rua Assis de Vasconcelos, travessa Aristides Lobo, travessa Frutuoso Guimarães, rua Manoel Barata e retorno para a paróquia, onde será finalizado o trajeto.

Durante a festividade, nos dias 24 e 26, serão realizadas novena às 11h e missa às 12h. Na quarta-feira (26), Dia dos Avós do Menino Jesus, a programação iniciará às 10h com o terço e a acolhida da Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, seguida da novena.

Às 12h, será realizada a Missa Solene com a bênção dos idosos e dos avós, presidida pelo Padre André Teles, Vigário Episcopal da Região Sant'Ana. À tarde, às 16h, ocorrerá a novena, e às 17h, o pároco Cônego Antônio Beltrão presidirá a Missa Solene de encerramento da festividade, com a bênção dos idosos e dos avós.

Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

O evento é uma oportunidade de honrar a figura dos avós e celebrar o amor, sabedoria e dedicação que eles oferecem às suas famílias. Além disso, a festividade coincide com o 3° Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, celebrado em todo o mundo no dia 23 de julho. O tema escolhido pelo Santo Padre para este ano é "A sua misericórdia se estende de geração em geração" (Lc 1,50), estabelecendo uma conexão especial com a Jornada Mundial da Juventude que ocorrerá de 1 a 6 de agosto de 2023 em Lisboa.