Festividade de São Jorge e Ogum oferta serviços de cidadania gratuitos neste sábado (21), em Outeiro

A segunda edição da Festividade do Santo e Orixá, São Jorge e Ogum vai ofertar ações de cidadania gratuitamente, neste sábado (22), a partir das 9h até às 14h, na rua Evandro Bona, bairro Itaiteua, em Outeiro, distrito de Belém. Às 19h do mesmo dia, será feita uma homenagem à divindade africana. O evento é uma realização do Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana e marca o Dia de São Jorge, celebrado no próximo domingo (23), data de encerramento do festejo.

Os objetivos da programação são combater a intolerância religiosa, promover assistência da comunidade onde o terreiro está sediado e agradecer a São Jorge pelas graças alcançadas, é o que diz a mãe Suely de Iansã, organizadora do evento. “Como trabalhamos com a comunidade, além do terreiro, temos uma associação. Tudo aquilo que arrumamos damos de volta para a comunidade. Tudo em benefício dos moradores. Serão serviços ofertados que a pessoa aqui tem dificuldade de acessar”, conta.

No último domingo (16), quando a programação começou, foi feita uma procissão pelas ruas da ilha, levantamento do mastro e entrega de ovos de Páscoa. No domingo (23), o dia em que a celebração termina, será feita a derrubada do mastro e a distribuição da Feijoada de Ogum, tradição mantida há 13 anos pelo terreiro. Toda a programação é aberta ao público.

Confira os serviços ofertados gratuitamente:

Emissão de RG e CPF;

Carteira de trabalho digital;

Atendimento jurídico;

2ª via da certidão de de nascimento;

2ª via da certidão de óbito;

Educação em direitos;

Aferição da pressão arterial;

Avaliação e orientação nutricional.

Local: Sede do Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana - Tv. Dr. Evandro Bona, nº 3380 - Itaiteua

Redes sociais: @terreirorecantodosorixas