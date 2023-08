Famílias aproveitam feriado de Adesão do Pará para espairecer em praça pública de Belém

A tarde ensolarada desta terça-feira (15) serviu para muitas famílias como um verdadeiro sinônimo de descanso após o caótico apagão que afetou várias regiões do país, inclusive, a região Norte. Uma parcela escolheu comemorar o que restava do feriado de Adesão do Pará à Independência ao Brasil em espaços de lazer, como o Complexo Turístico Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal, em Belém, que registrou boa movimentação de pais e mães com seus filhos, avós e netos, turistas e adolescentes.

VEJA MAIS

Entre os visitantes que passaram pela pela pública estava a técnica em enfermagem Irinete Magalhães, de 27 anos, acompanhada dos seus dois filhos pequenos, e o esposo, Luan Silveira. Eles aproveitaram o dia para turistar pela cidade e visitar pontos turísticos, como os museus, além de almoçar no shopping. A última programação envolvia uma ida ao Parque Urbano Belém Porto do Futuro, no bairro do Reduto.

“Sempre costumamos sair para passear nos feriados. Gosto muito do Ver-o-Rio porque é um local calmo e posso ver o mar. Estamos de carro e mesmo com a falta de luz aproveitamos bastante, queremos chegar em casa apenas para dormir”, disse aos risos a técnica em enfermagem.

Quem aproveitou bastante foi o pequeno Yorran Levy, de dois anos, filho do casal. Enquanto a mãe completava a paisagem, Luan embalava a criança em um dos balanços do parque. Os brinquedos também foram aproveitados por outros meninos e meninas que desfrutavam do passeio com seus familiares.

O barbeiro João Santos, de 58 anos, desfrutou do pôr-do-sol da capital paraense para passear em família com a esposa Wilma (Carmem Helena / O Liberal)

O barbeiro João Santos, de 58 anos, desfrutou do pôr-do-sol da capital paraense para passear em família com a esposa Wilma, e os dois netos do casal. Como não conseguiu trabalhar pelo período da manhã por conta da falta de energia elétrica, ele decidiu retirar o restante da tarde para criar memórias com quem ama.

“Tive que dar uma ‘forra’ para retirar o estresse, esquecer esse apagão. O Ver-o-Rio é um espaço muito bom para tomar um sorvete, um tacacá e namorar com a pessoa, ver pessoas bonitas”, afirmou João.

A praça é um dos vários locais que ele gosta de ir em seu tempo livre. A Orla de Belém, a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Ilha do Mosqueiro são outros espaços citados por João que vale a pena serem visitados.

“Amo passar com a minha família. Aliás, me aposentei para isso, ficar com eles e passear com os netos, acredito que é isso que eu vou levar quando partir, as boas lembranças”, acrescentou.