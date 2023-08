Apagão no Brasil: moradores de Almeirim fazem fila em fábrica de gelo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma enorme fila formada por moradores de Almeirim, no Baixo Amazonas, em frente a uma fábrica de gelo, nesta terça-feira (15). Com o apagão, os moradores lotaram a frente da fábrica com seus recipientes para abastecer suas residências e pontos comerciais.

O apagão que afetou praticamente todo o Brasil nesta terça-feira (15) teria começado na Subestação Xingu, que fica na cidade de Anapu (PA), a menos de 20 quilômetros da usina hidrelétrica de Belo Monte (PA). A informação preliminar foi confirmada por integrantes do Operador Nacional de Sistema Elétrica (ONS).

