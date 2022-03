Familiares e amigos celebram missa de um ano de falecimento do arquiteto Paulo Chaves

É celebrada nesta noite de quinta-feira (17) a missa de um ano de falecimento do arquiteto Paulo Chaves, vítima de complicações de insuficiência cardíaca, aos 75 anos de idade, em Belém. O evento acontece na Igreja Geraldo Magela, no conjunto Marex, no bairro de Val de Cans.

Familiares, amigos, arquitetos, artistas plásticos, professores universitários, fotógrafos, gestores públicos, cantores líricos, entre outros profissionais da cena cultural da capital paraense participam da cerimônia religiosa.

A viúva, Rosário Lima, que também é arquiteta e os filhos do arquiteto paraense, Pablo e Gabriel, também participam da celebração.

Por 20 anos, sendo oito anos, na Gestão Almir Gabriel (1994-2001), e 12 anos na Gestão Simão Jatene (2003-2007 e 2011-2019), Paulo Chaves concebeu e executou importantes projetos arquitetônicos no Pará, com destaque para a Estação das Docas, Parque da Residência, Espaço São José Liberto, Parque do Utinga e o Mangal das Garças, entre outros.

Os amigos, como o jornalista e publicitário, Orly Bezerra, se revezam na leitura da liturgia, na igreja de São Geraldo Magela. O religioso Ronaldo Menezes em sua homilia destacou a paixão de Paulo Chaves por Belém. Ele comentou que Paulo traduziu a Amazônia, à sua forma, em linhas da arquitetura e em beleza de estéticas, com um senso alto de perfeccionismo.