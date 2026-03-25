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Falta de água se torna rotina e volta a afetar moradores da Grande Belém

Diante do problema, as pessoas precisam adiar tarefas básicas dentro de casa e recorrer a vizinhos

O Liberal
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Falta de água se torna rotina e volta a afetar moradores da Grande Belém. (Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Moradores de Belém e Ananindeua voltaram a enfrentar problemas no abastecimento de água nesta quarta-feira (25). Segundo a concessionária Águas do Pará, o serviço precisou ser suspenso após o rompimento de uma adutora registrado durante a madrugada.

Mais de 40 bairros foram afetados. Apesar de o problema ter começado ainda pela manhã, até por volta das 23h o fornecimento não havia sido normalizado. A empresa não informou previsão para a retomada completa do abastecimento.

A situação, no entanto, não é isolada. De acordo com relatos de moradores, a falta de água tem sido frequente nas últimas semanas.

Morador do Conjunto Bela Vista, no bairro Val-de-Cans, o jornalista Felipe Gillet afirma que os problemas começaram há mais de um mês, pouco tempo após a mudança na gestão do serviço. “Na verdade, esse problema já tem mais de mês. Começou praticamente depois que a Águas do Pará assumiu”, relata.

Ele destaca que, além da interrupção no fornecimento, a falta de comunicação prévia agrava ainda mais a situação enfrentada pela população. “O principal problema, obviamente além da própria falta d'água, é a falta de aviso. Agora eles estão começando a avisar, mas ainda assim somos surpreendidos”, afirma.

Segundo Felipe, a concessionária criou grupos com representantes de associações para repassar informações, mas o sistema ainda não é suficiente para evitar transtornos. “Eles criaram uns grupos e mandam mensagens avisando. Mas ainda assim, a comunicação parece que agora que está se encaminhando”, completa.

O jornalista também relembra um dos momentos mais críticos enfrentados recentemente pelos moradores. “Então, o pior momento até agora foram quase quatro dias sem água. Teve gente que ficou até mais”, conta.

Ele observa ainda que a região onde mora não costumava apresentar esse tipo de problema com frequência. “Aqui, quase não havia esse problema assim de água. Na minha casa, por exemplo, nem precisava usar bomba, mas agora não sei se eles pegaram uma área sucateada, com problemas técnicos”, diz, ao acrescentar que possui caixa d’água em casa para armazenar água, “mas muitas casas não tem esse recurso aqui”. Ainda segundo Felipe, “mesmo com a caixa [d’água], já tivemos dias que a caixa ficou quase vazia e não deu para tomar banho”.

 

Moradores adiam tarefas básicas e recorrem a vizinhos

A comerciante Maria do Rosário, moradora de Val-de-Cansa, relata que percebeu a interrupção ainda na noite de terça-feira (24), antes mesmo do problema desta quarta-feira. “Na realidade, essa água faltou desde ontem à noite. Eu deixei de fazer comida porque não tinha água”, conta.

Para lidar com a situação, ela precisou recorrer à ajuda de vizinhos e improvisar o uso da pouca água disponível. “Eu trouxe um pouco do poço da vizinha e coloquei aqui, mas é só para as coisas realmente mais necessárias: lavar a mão, colocar no banheiro. Imagine entrar no banheiro e não ter água para tomar banho?”, questiona.

A falta de abastecimento também se reflete nas tarefas domésticas, que acabam sendo adiadas. “Falaram que a água ia chegar cedo, mas até agora, nada. Essa água aqui que eu pego é para fazer uma coisa rápida. Não é nem lavar a mão, é molhar a mão e passar no pano”, diz, ao mostrar uma pia cheia de louças que pretende lavar apenas nesta quinta-feira (26).

A reportagem entrou em contato com a Águas do Pará e com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), para buscar respostas. Ainda não houve retorno.

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