Falta de água afeta dois bairros de Belém nesta sexta-feira

Moradores dos bairros da Pedreira e do Souza, em Belém, reclamam que estão sem fornecimento de água nesta sexta-feira (15). Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que, conforme aviso prévio, esses bairros estão com o fornecimento de água suspenso por conta de serviços na rede de abastecimento. A previsão é que o trabalho seja finalizado na tarde desta sexta-feira.

Nas redes sociais, a Cosanpa havia informado que era necessário suspender o abastecimento às 22 horas de quinta-feira (14), para serviços na rede de abastecimento daquele dois bairros. Ainda nessa publicação, a Cosanpa acrescentou que “a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado na tarde desta sexta-feira (15), após a conclusão dos trabalhos”.