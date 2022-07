Falta d’água: manutenção afeta abastecimento em quatro bairros de Icoaraci

Moradores dos bairros da Ponta Grossa, Agulha, Cruzeiro e Campina, em Icoaraci, distrito de Belém, estão com o abastecimento de água afetado, por conta de uma manutenção emergencial em um poço do sistema que atende essas localidades. O alerta foi emitido pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa) nesta sexta-feira (22). Ainda conforme o comunicado,o serviço segue de forma parcial e instável.

Equipes estão atuando na conclusão do serviço para que o abastecimento nos bairros seja retomado o mais breve possível, conforme informa a companhia, mas sem qualquer previsão. Durante o período de falta d’água, garante o órgão, um caminhão-pipa fará a distribuição de água aos moradores.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado