Falta d'água atinge seis bairros de Belém neste domingo (20)

IMPERDÍVEL

Usucapião e reconhecimento de paternidade e criação serão discutidos durante congresso em Belém

O XVII Congresso Notarial e Registral do Pará, que será realizado nos dias 21 e 22 de agosto, na Estação das Docas, também vai abordar temas como incorporação imobiliária, parcelamento do solo, perspectivas do protesto de títulos e outros