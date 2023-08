Moradores de Belém e Região Metropolitana ficarão sem água neste domingo (20)

Os moradores dos bairros de Belém e da Região Metropolitana ficarão sem água, neste domingo (20). A medida, segundo a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), é necessária para a retirada de um vazamento. Por meio das redes sociais, a companhia reforçou que o serviço será interrompido na parte da tarde.

Ainda segundo a Companhia, o restabelecimento do fluxo será feito de forma gradual, até o final do dia. Não há informações oficiais sobre os bairros atingidos e horários do desabastecimento e retorno do serviço.

