Experiência de Belém para construção de Sistema de Cuidados será apresentada em Brasília

A experiência de Belém na construção do Sistema Municipal de Cuidados será apresentada em Brasília, na próxima segunda, 22, durante o lançamento do grupo de trabalho interministerial para a elaboração da política nacional de cuidados conduzida pelo governo federal. Na capital paraense, o projeto-piloto inédito no país, que recebeu o nome de Ver-o-Cuidado, é realizado em parceria pela ONU Mulheres e Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Papa João Paulo II, com apoio da Open Society Foundations.

A apresentação do projeto de Belém será realizada durante um seminário que vai compartilhar experiências institucionais e de políticas de cuidados, pela diretora-geral da Funpapa, Sandra Valente, e pela coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão, que integram o comitê gestor do Ver-o-Cuidado.

Em Belém, o projeto é realizado em duas frentes: a primeira, tem como foco o apoio à gestão municipal e às instituições públicas na elaboração e implementação do sistema de cuidado. A segunda, busca alcançar as trabalhadoras do cuidado, remuneradas ou não, atuando no desenvolvimento de suas capacidades nos aspectos pessoais e profissionais, para que acessem trabalho decente e autonomia econômica.

Veja mais:

No mês passado, uma comitiva do Ministério das Mulheres e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome veio à Cidade das Mangueiras conhecer o Ver-o-Cuidado.

GT

O grupo de trabalho interministerial contará com a participação de 20 órgãos do governo federal. Ele fará um diagnóstico dos programas e serviços de cuidados existentes no país para, posteriormente, elaborar propostas para a Política Nacional de Cuidados e para o Plano Nacional de Cuidados.

Na segunda-feira, 22, Anastasia Divinskaya, representante da ONU Mulheres no Brasil, irá participar do seminário na mesa sobre a importância da política de cuidados para o Brasil. E, na terça-feira, 23, Ana Carolina Querino, representante adjunta de ONU Mulheres no Brasil, apresentará a publicação “Rumo à construção de sistemas integrais de cuidados na América Latina e Caribe: elementos para sua implementação”, durante a primeira reunião oficial do grupo de trabalho nacional.