Exército planta árvores nativas no elevado Daniel Berg, em Belém

Na manhã da última sexta-feira (14), militares do Comando Militar do Norte (CMN) realizaram o plantio de 150 mudas de árvores nativas da Amazônia no Elevado Daniel Berg, em Belém. Entre as espécies escolhidas estão: ipê, mangueira, açaizeiro e jambeiro — todas selecionadas por sua importância ecológica e por se adaptarem bem ao clima da região. O objetivo da ação é ajudar na preservação do meio ambiente e minimizar os efeitos das mudanças climáticas nas áreas urbanas.

A Tenente Josiane Coutinho, Engenheira Ambiental e Sanitária do Exército, explicou que o plantio contribui para amenizar as altas temperaturas na cidade. “A cobertura vegetal proporcionada pelas árvores oferece sombra, diminui a radiação solar direta e mitiga a sensação térmica, um fator particularmente importante em áreas urbanas, onde o efeito da ilha de calor pode ser exacerbado”, afirmou.

A iniciativa faz parte da campanha “Uma árvore para cada soldado”, promovida pelo Exército Brasileiro, que incentiva o reflorestamento urbano e a recuperação de áreas degradadas. Desde 2023, a campanha já resultou no plantio de mais de 6 mil mudas em várias regiões do país, sendo 1.300 apenas na região metropolitana de Belém.

A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), responsável por mapear os locais mais adequados para o plantio. Alessandra Guia, chefe do Departamento de Áreas Verdes da Semma, destacou a importância do projeto. “Além de embelezar a cidade, o plantio de árvores tem impactos profundos na melhoria da qualidade de vida urbana. As árvores desempenham um papel crucial no equilíbrio térmico das áreas urbanas, promovendo a absorção de carbono, a filtragem do ar e a redução da poluição, fatores fundamentais para a mitigação das mudanças climáticas.”

O plantio das mudas continuará ao longo do primeiro semestre de 2025. Na próxima semana, os militares seguiram para a Avenida Almirante Barroso, dando continuidade ao compromisso com a sustentabilidade e a recuperação ambiental da cidade.