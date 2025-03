Ex-ministra francesa palestra sobre Amazônia na UFPA, nesta segunda (24)

Entre os dias 24 de março e 4 de abril de 2025, Belém recebe a visita da ex-ministra da Justiça da França, Christiane Taubira. Durante sua passagem pelo Brasil, Taubira participará de uma série de compromissos institucionais e acadêmicos, sendo o principal destaque a conferência “Amazonie rebelle aux fantasmes”, que acontecerá na Universidade Federal do Pará (UFPA) no próximo dia 24 de março, às 15h, no Auditório H1, no campus da universidade.

A escolha do tema da conferência ocorre em um momento chave, com a cidade de Belém se preparando para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP 30, que acontecerá em novembro de 2025. O evento, que reunirá lideranças globais e especialistas em sustentabilidade, coloca a Amazônia no centro de uma discussão vital sobre o futuro do planeta. No contexto dessa grande mobilização, a conferência de Taubira se destaca por tratar não apenas das questões ambientais, mas também das profundas relações sociopolíticas, econômicas e culturais que definem o território amazônico.

Em sua palestra, Christiane Taubira irá abordar a Amazônia sob múltiplos aspectos, desde sua biodiversidade e riqueza natural até as complexas dinâmicas de identidade, cultura e geopolitica que envolvem o ecossistema amazônico e suas populações. Ela refletirá sobre os desafios que a região enfrenta, tanto em termos de preservação ambiental quanto de justiça climática, destacando como as mudanças no meio ambiente afetam diretamente as populações mais vulneráveis, como os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Sua fala também incluirá considerações sobre os impactos bioeconômicos da degradação ambiental e sobre a necessidade urgente de políticas públicas que integrem desenvolvimento sustentável e justiça social.

A ex-ministra, que tem se destacado internacionalmente como uma defensora da igualdade e dos direitos humanos, irá enfatizar a importância de uma visão holística sobre a região amazônica, que leve em conta não apenas os interesses econômicos globais, mas também o respeito à diversidade cultural e ao protagonismo das comunidades locais. A conferência também se insere no contexto das discussões em torno das políticas de combate às mudanças climáticas e do fortalecimento da governança ambiental, alinhando-se com as metas globais de redução de emissões e de preservação da biodiversidade, e com a proposta da COP 30 de tornar a Amazônia um exemplo de desenvolvimento sustentável.

Além da conferência, a visita de Christiane Taubira à UFPA contempla uma série de atividades complementares, incluindo encontros e workshops com Programas de Pós-Graduação da universidade. Esses momentos serão uma oportunidade para discutir a integração de pesquisadores e estudantes de diversas áreas, como ciências ambientais, sociologia, economia e estudos culturais, na busca por soluções inovadoras para os problemas enfrentados pela região amazônica. A visita também incluirá um diálogo com associações de estudantes indígenas, quilombolas e refugiados, com foco na construção de políticas públicas mais inclusivas e na promoção de equidade em diferentes esferas da sociedade.

Em uma agenda que também contempla questões de gênero, a ex-ministra participará de atividades com a Comissão de Equidade e Gênero da UFPA, visando a promoção de um debate sobre as questões de igualdade e representação, tanto no contexto acadêmico quanto na sociedade em geral. Essa abordagem, que integra múltiplos pontos de vista, visa criar um espaço para o fortalecimento de políticas públicas inclusivas e para o fomento de uma nova geração de líderes capazes de lidar com os complexos desafios ambientais e sociais que marcam a Amazônia.

A conferência será traduzida para o português, garantindo que um público ainda maior possa acompanhar a fala da ex-ministra, que é reconhecida por sua habilidade em articular questões complexas de forma acessível e profunda. Para aqueles que desejam participar da conferência, o evento é aberto ao público, mas é recomendada a chegada com antecedência devido à capacidade limitada do auditório.

Serviço:

Conferência Amazonie rebelle aux fantasmes – Aspectos culturais, sociológicos, geopolíticos e bioeconômicos na Amazônia, com a ex-ministra da Justiça da França Christiane Taubira.

Data: 24 de março de 2025

Horário: 15h

Local: Bloco H, Auditório H1, Campus Básico, Belém.