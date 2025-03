Marina Silva destaca emergência climática e a COP 30 em evento sobre propostas para o Pará

"Não estamos aqui por uma simples urgência, mas por uma verdadeira emergência climática", afirma a Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, sobre a COP 30, que será realizada em Belém, em novembro deste ano. A declaração foi feita durante a Conferência Estadual de Meio Ambiente, realizada nesta quinta-feira (13) na Universidade Federal do Pará (UFPA), na capital paraense. O encontro visa definir as 20 propostas prioritárias para o estado, resultado de uma série de reuniões municipais e regionais realizadas no Estado ao longo de 2024.

Para Marina, "essa é a COP da implementação. COP não é festa. É muito trabalho". "Tudo que tinha para discutir de estrutura, de processo, de regra, já foi feito nesses últimos 33 anos. Agora, não tem mais para onde querer escapar. Agora é implementar o que foi decidido nesses 33 anos. É muito tempo fazendo discussão de processos, de regras e assim por diante. Não por acaso chegamos o ano passado a um e meio de temperatura e de aumento da temperatura [global]".

"A ciência está dizendo que não pode ultrapassar um e meio, porque com um e meio nós já estamos vivendo seca na Amazônia, incêndio no Pantanal. Nós estamos vivendo incêndio no mundo inteiro, ondas de calor e um mundo completamente desequilibrado", completa a ministra. Sobre a COP neste ano, ela enfatiza: "É uma COP do Brasil, uma COP do Pará, uma COP da Amazônia, porque a responsabilidade de encarar esse problema é de 196 países. E todos nós temos que estar aqui não mais no sentido de urgência, como foi em 92 [durante a ECO-32 no Rio de Janeiro], mas, agora, é numa situação de emergência", pontua a ministra.

Conferência

O encontro reúne representantes da sociedade civil, governos e setor privado para debater e consolidar vinte propostas prioritárias destinadas a enfrentar os efeitos da mudança do clima no estado. A Conferência Estadual é o passo seguinte à etapa municipal, encerrada em 26 de janeiro, em que a população dos municípios do estado do Pará deu suas contribuições para enfrentar os desafios climáticos locais.