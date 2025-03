Conferência de Meio Ambiente, em Belém, define 20 propostas prioritárias para o Pará

Definir as 20 propostas prioritárias para o estado do Pará. Essas propostas são resultantes das conferências municipais e regionais realizadas ao longo de 2024. Essa é uma das metas da Conferência Estadual de Meio Ambiente, que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) do Pará realizará nesta quarta (12) e quinta (13), em Belém.

A programação vai ocorrer no Auditório Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará (UFPA), com o tema central "Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica", que visa discutir os desafios e as soluções para a mudança climática e preservação ambiental. O objetivo é promover uma ampla discussão em torno de uma política nacional de meio ambiente e clima, com foco no novo Plano de Clima, na mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

O debate vai abranger cinco eixos temáticos que vão buscar organizar as propostas da sociedade em relação às mudanças do clima: mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática, e governança e educação ambiental.

VEJA MAIS:

O secretário adjunto Rodolpho Zahluth Bastos disse que a Conferência Estadual é resultado de diversas conferências municipais e regionais que foram realizadas até o final do ano passado e aborda a escolha dos 50 delegados que representarão o Pará na conferência nacional, que ocorrerá em Brasília.

“A Conferência Estadual de Meio Ambiente é uma etapa crucial para garantir a participação popular nas decisões sobre as políticas públicas de meio ambiente e clima”, explicou. Esse processo começou com as conferências locais, que ocorreram ao longo de 2024, envolvendo mais de 500 delegados nas 78 conferências realizadas no estado. “Agora, durante a Conferência Estadual, vamos selecionar as 20 propostas prioritárias e eleger 50 delegados para representar o Pará na etapa nacional, em Brasília. Este evento será um grande marco da participação pública, onde a população poderá acompanhar e contribuir para a construção de um futuro mais sustentável”, afirmou Rodolpho Bastos.

O processo começou em 2024 com as Conferências Municipais e Regionais. O Estado do Pará contou com 78 conferências, sendo 9 regionalizadas e 69 municipais. Durante essas conferências, mais de 500 delegados foram selecionados e diversas propostas foram apresentadas para a construção de políticas públicas voltadas à preservação ambiental e ao combate das mudanças climáticas.

Encerrada a fase de escolha de propostas e eleição, os 50 delegados eleitos vão representar o Estado do Pará na Conferência Nacional de Meio Ambiente (CNMA), que ocorrerá de 6 a 9 de maio, em Brasília.

Serviço:

Conferência Estadual de Meio Ambiente do Pará

Data: 12 e 13 de março

Local: Auditório Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém

Horário: 8h às 18h

Inscrições: https://www.even3.com.br/conferencia-estadual-do-meio-ambiente-semaspa/