Governador assina OS para construção do Centro Integrado de Meio Ambiente em Santarém

O governador do Pará, Helder Barbalho, assinou nesta segunda-feira (24) em Santarém, a ordem de serviço para a construção do Centro Integrado de Meio Ambiente e Desenvolvimento, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Fruto de um investimento de mais de R$ 9,2 milhões, o Centro vai ampliar a atuação da Semas na região, aproximando ainda mais as políticas públicas de desenvolvimento sustentável da população.

A nova estrutura sustentável contará com sistemas de captação de água da chuva e de energia solar. A área total é de 1.552,17m² e a construção integra o projeto “Combate ao Desmatamento no Estado do Pará”, mais conhecido como Projeto KfW-Estruturante, fruto de uma cooperação firmada entre o Estado do Pará e o Banco de Desenvolvimento Alemão KfW.

O Cimad Santarém é o primeiro de cinco centros que vão garantir à população o acesso facilitado a serviços de licenciamento ambiental, cadastro ambiental rural, regularização ambiental, além do cadastro para programas de políticas públicas de desenvolvimento sustentável e apoio à gestão de Unidades de Conservação Estadual.

Helder Barbalho destacou que a assinatura reforça o compromisso do estado com o meio ambiente. “Quero cumprimentar todo o time da Semas por este importante início de obras. São mais de R$ 9 milhões de investimentos, fruto de uma parceria do Estado com o banco alemão KfW, que vai permitir que nós possamos fazer aqui um grande centro que agrega meio ambiente, regularização fundiária e assistência técnica. Tudo estará reunido nesse complexo de produção sustentável aqui em Santarém, e igual a este nós vamos fazer também em Redenção, Altamira, Marabá e Paragominas. Portanto são cinco centros iguais a este e o primeiro será implantado aqui em Santarém, com as obras já iniciando a partir de hoje. Que essa estrutura possa ficar logo pronta e que isso estimule cada vez mais o desenvolvimento sustentável da região”, destacou o governador.

Raul Protázio Romão, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, destacou que o Cimad reforça a presença do Estado. “O Cimad Santarém é a ampliação da atuação da Semas no Baixo Amazonas. São os serviços de regularização ambiental e as políticas de desenvolvimento sustentável que chegam mais próximo da população, beneficiando quem vive aqui. Esse, sem dúvida, é mais um avanço para a gestão ambiental do estado, que além da redução do desmatamento também traz uma infraestrutura sustentável”, explicou.