Sustentabilidade e meio ambiente: como fazer a diferença na preservação do planeta

Desde o desmatamento até as mudanças climáticas, as ações humanas têm um impacto direto sobre o equilíbrio do planeta. Nesse contexto, reconhecer o papel de cada um como agentes de mudança é o primeiro passo para a transformação necessária que o planeta tanto precisa.

Uma forma de contribuir para um futuro melhor e fazer a diferença na preservação do meio ambiente é adotar, no dia a dia e em diversos setores, como na arquitetura, por exemplo, ações baseadas na sustentabilidade. Afinal, práticas sustentáveis são desenvolvidas com a finalidade de garantir a utilização dos recursos naturais de forma equilibrada, sem prejuízos para os ecossistemas.

Como fazer a diferença na preservação do planeta foi tema do podcast "Entre Nós", um espaço para conversas diretas e objetivas, onde profissionais de diversas áreas compartilham seus conhecimentos e experiências para ajudar os ouvintes a terem uma vida mais saudável e feliz.

A sustentabilidade é uma temática que vem sendo cada vez mais discutida, principalmente ao longo deste ano. Na arquitetura, isso não é diferente. O arquiteto e urbanista Andrey Cazassa destaca a importância de incorporar práticas sustentáveis como foco central nos projetos arquitetônicos.

"Eu acredito que a sustentabilidade não está apenas relacionada ao ambiental, mas também na influência da vivência, do cotidiano. E essa vivência também acontece na arquitetura. Afinal, a gente mora em casas, trabalha em prédios, se desloca por ruas. Tudo isso é arquitetura e ela influencia no nosso bem-estar. Então, é impossível pensar em arquitetura sem pensar em sustentabilidade", ressalta o profissional.

O uso de tecnologias sustentáveis é fundamental para o futuro da arquitetura sustentável, como explica Andrey Cazassa. "Todas as tecnologias que envolvem as condições mínimas de habitabilidade, como as que garantem acesso à água, esgoto, coleta de lixo, são importantes para executar práticas de sustentabilidade. A gente tem fossas biodigestoras, por exemplo, coleta de água de chuva e a própria energia solar, que a gente pode usar de uma forma que não prejudique o meio ambiente e, também, diminua o valor da conta de energia", complementa o arquiteto.

Entre as práticas que podem fazer toda a diferença na preservação ambiental estão a coleta adequada de resíduos sólidos, economia de energia elétrica, reaproveitamento de água da chuva, entre outros. “A gente tem materiais onde a água consegue entrar no solo, priorizando espaços verdes. Dentro de casa, podemos adotar pequenas práticas, até mesmo na escolha de um eletrodoméstico que consuma menos energia. São pequenas ações que a gente consegue ajudar a preservar o planeta”, finaliza Andrey Cazassa.

Para entender mais sobre o tema, acesse o episódio do podcast 'Entre Nós', que está disponível em OLiberal.com/play e é uma parceria com Max Domini. Não perca a oportunidade de ouvir e aprender mais.