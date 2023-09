Evento cristão em Belém reunirá grandes nomes do universo gospel; confira

A cidade de Belém vai sediar pela terceira vez o evento religioso "Revival Conference", que ocorre este ano nos dias 13 e 14 de outubro. A conferência com o tema “Manifesto” será realizada no Hangar Centro de Convenções da Amazônia e busca atuar como uma espécie de convocação profética para o público cristão.

“Cremos que chegou o tempo dos filhos de Deus se manifestarem sobre aquilo que eles receberam, sobretudo, a natureza do Deus pai e o reino aqui na terra”, afirmou Vitor Ledo, pastor e líder da instituição organizadora da conferência.

A "Revival Conference" está com as inscrições abertas e estas podem ser feitas diretamente no site do evento. Os interessados têm duas opções disponíveis para compra: o ingresso individual, no valor de R$ 140,00; e em grupo (para até três pessoas), que custa R$ 133,00;

Até o momento, nove atrações, divididas entre conferencistas e/ou pastores, foram confirmadas: Vitor Ledo (PA), Mayra Ledo (PA), Gabriel Prieto (SP), Gilberto Araújo (DF), Chello Beltran (Chile), Alessandro Paiva (DF), Dênio Lara (SP, HOP Music (SC) e Link Music (PA).

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)