Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Estudantes da rede municipal de ensino voltam às aulas após pausa durante a COP 30

As férias foram divididas em dois períodos em julho e novembro, para garantir os 200 dias letivos

O Liberal
fonte

Estudantes voltaram às aulas na rede pública municipal nesta segunda-feira (24), após intervalo do calendário para realização da COP30. (Paula Lourinho / SEMEC)

Os estudantes da rede municipal de ensino de Belém retornaram na manhã desta segunda-feira (24) às aulas, após o intervalo para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30).

Para cumprir os 200 dias letivos em 2025, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Semec) dividiu as férias escolares deste ano com 15 dias em julho e os outros 15 dias durante a Conferência da ONU, ocorrida entre os dias 10 e 21 de novembro.

A secretária adjunta pedagógica da Semec, Beatriz Morrone, afirmou que todo o planejamento foi realizado com antecedência para que os mais de 63 mil estudantes da rede municipal não tivessem qualquer prejuízo no aprendizado.

“A COP 30 foi um evento agendado com antecedência, então tivemos um tempo maravilhoso para planejar. A secretaria, as escolas e as famílias foram informadas previamente de que as férias de julho teriam duração menor, para que agora, em novembro, por um ótimo motivo, tivéssemos esse período de recesso fora de época. Tudo foi bem planejado e dialogado com as famílias”, explicou.

Uma das escolas que retornou as aulas foi a unidade Municipal de Educação Infantil Professor Luiz Carlos Acácio Barbosa, no bairro do Guamá. Os professores organizaram uma recepção especial de boas-vindas às crianças e às famílias na porta da unidade.

“Hoje estamos retornando às aulas com muita organização e planejamento, porque escola sem criança não tem vida. Este retorno é muito especial. Conversamos com os pais e eles disseram que as crianças estavam muito ansiosas para voltar”, falou a diretora Nomeia Rodrigues.

A dona de casa Camila Barbosa, mãe da estudante Izabela, de 6 anos, contou que a filha aguardava ansiosamente o retorno. “Ela estava muito ansiosa para voltar, para matar a saudade dos amigos, do lanche e dos professores. Ela estuda aqui desde os 2 anos e este é o último ano dela. Já estou com o coração apertado, porque ela ama esta escola e sempre foi tratada com muito carinho e dedicação”, relatou a mãe.

Izabela estava feliz com o reencontro das colegas e com a volta às rotinas de estudo. “Eu estava com muita saudade das minhas amigas. Gosto de estudar aqui porque quero ser dentista quando crescer”. As aulas da rede municipal seguem normalmente até o fim do ano letivo, previsto para o dia 19 de dezembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

retorno às aulas

rede municipal de ensino

belém

educação pública municipal
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

MAIS LIDAS EM BELÉM

ACIDENTE

Estrangeira cai em bueiro em festa na ilha de Outeiro

Uma moça, que seria estrangeira, caiu no esgoto e foi resgatada com ajuda da população

22.11.25 19h44

BENEFÍCIO

Como fazer recarga gratuita de gás de cozinha em Belém? Confira quem tem direito e como solicitar

Benefício do programa Gás do Povo começou a valer nesta segunda-feira (24) para famílias inscritas no CadÚnico

24.11.25 21h31

DESDOBRAMENTO

'Justiça!', diz Wesley Costa após laudo confirmar agressão por prefeito de Parauapebas na COP 30

A perícia, divulgada nesta segunda-feira (24), identificou uma lesão traumática na mucosa bucal direita de Wesley, compatível com o relato de agressão de Aurélio Goiano

24.11.25 13h33

MEIO AMBIENTE

Sítio na Grande Belém é refúgio para animais silvestres resgatados do tráfico e maus-tratos

O espaço é, hoje, maior mantenedor de fauna silvestre credenciado pelo Ibama na região

23.11.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda