Estudantes da rede municipal de ensino voltam às aulas após pausa durante a COP 30

Os estudantes da rede municipal de ensino de Belém retornaram na manhã desta segunda-feira (24) às aulas, após o intervalo para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30).

Para cumprir os 200 dias letivos em 2025, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Semec) dividiu as férias escolares deste ano com 15 dias em julho e os outros 15 dias durante a Conferência da ONU, ocorrida entre os dias 10 e 21 de novembro.

A secretária adjunta pedagógica da Semec, Beatriz Morrone, afirmou que todo o planejamento foi realizado com antecedência para que os mais de 63 mil estudantes da rede municipal não tivessem qualquer prejuízo no aprendizado.

“A COP 30 foi um evento agendado com antecedência, então tivemos um tempo maravilhoso para planejar. A secretaria, as escolas e as famílias foram informadas previamente de que as férias de julho teriam duração menor, para que agora, em novembro, por um ótimo motivo, tivéssemos esse período de recesso fora de época. Tudo foi bem planejado e dialogado com as famílias”, explicou.

Uma das escolas que retornou as aulas foi a unidade Municipal de Educação Infantil Professor Luiz Carlos Acácio Barbosa, no bairro do Guamá. Os professores organizaram uma recepção especial de boas-vindas às crianças e às famílias na porta da unidade.

“Hoje estamos retornando às aulas com muita organização e planejamento, porque escola sem criança não tem vida. Este retorno é muito especial. Conversamos com os pais e eles disseram que as crianças estavam muito ansiosas para voltar”, falou a diretora Nomeia Rodrigues.

A dona de casa Camila Barbosa, mãe da estudante Izabela, de 6 anos, contou que a filha aguardava ansiosamente o retorno. “Ela estava muito ansiosa para voltar, para matar a saudade dos amigos, do lanche e dos professores. Ela estuda aqui desde os 2 anos e este é o último ano dela. Já estou com o coração apertado, porque ela ama esta escola e sempre foi tratada com muito carinho e dedicação”, relatou a mãe.

Izabela estava feliz com o reencontro das colegas e com a volta às rotinas de estudo. “Eu estava com muita saudade das minhas amigas. Gosto de estudar aqui porque quero ser dentista quando crescer”. As aulas da rede municipal seguem normalmente até o fim do ano letivo, previsto para o dia 19 de dezembro.