Estímulos em ambientes internos ajudam a desestressar pets em período chuvoso

O forte período de chuvas que Belém e boa parte do Estado do Pará está vivendo modifica a rotina de cães e gatos que passeiam com os seus tutores. Essa mudança na rotina dos animais pode ocasionar uma série de problemas como aumento do estresse, ansiedade, problemas intestinais e até problemas de pele. Algumas ações podem ajudar os animaizinhos a terem saúde mesmo ficando mais tempo dentro de casa. No Dia Nacional dos Animais, celebrado neste sábado (14), especialistas orientam como melhorar a vida dos pets nestes dias mais chuvosos.

A tutora de três cachorros chihuahuas Mayara Lago tem uma série de brinquedos e estratégias para melhorar o humor dos animais. Os animais Pingo, Gota e Enzo são acostumados a passear pelo menos duas vezes ao dia dentro do condomínio onde a família mora, e aos finais de semana em áreas abertas. Neste período, eles mudam de comportamento com a mudança do clima e do tempo. Os cachorros ficam mais estressados e ansiosos por ficarem mais tempo dentro de casa. Ela e o marido cuidam ainda de outros cinco cachorros do trabalho do esposo.

Para amenizar a situação, Mayara tem vários brinquedos. O chamado enriquecimento ambiental, com vários brinquedos no ambiente, para estimular os cachorrinhos a gastarem energia é a principal ação da tutora.

“Eu tenho feito bastante enriquecimento ambiental, que é justamente para eles gastarem energia, porque a gente sabe que eles sem o passeio ficam demais ansiosos. Inclusive, eles têm bastante ansiedade. Um está sendo tratado com dermatologista. Nos dias que faltam o passeio de manhã e de tarde, pego um casco de boi que é um brinquedo que eles adoram, pego um iogurte [natural] ou uma fruta dentro e ponho para congelar. Esse é o preferido deles. Quando está congelado, eu dou para eles ficarem lambendo e se distraindo, gastando energia mesmo”, conta.

A veterinária Márcia Alves ressalta que os pets podem ter problemas físicos por causa da mudança de rotina. Um dos problemas é a retenção de urina, principalmente nos pets mais idosos. Essa retenção pode gerar aumento da pressão arterial, infecções urinárias e problemas nos rins.

“Alguns animais são acostumados a sair para passear, não só para socializar, mas também para fazer suas necessidades fisiológicas, como xixi e cocô. O animal que fica muito tempo dentro de casa pode apresentar não só problemas emocionais, mas problemas fisiológicos, como a retenção de fezes, eles não vão conseguir fazer cocô. Eles vão querer escolher alguns lugares, ou vão se esconder para poder defecar. E até que eles consigam já houve formação de gases, as fezes já endureceram, porque não saíram naquele horário adequado deles”, aponta.

Os brinquedos podem ajudar muito os animais a se desestressarem dentro de casa. “É importante que os animais tenham os seus brinquedos. O objeto do animal é aquele com qual ele se sente seguro. Quando pensa ‘aquilo é meu, posso brincar’ e todo mundo sabe que é dele. Se tiver barulho no brinquedo, e o animal aceitar o barulho. Se for assim joga [o brinquedo] para ele ir busca, tentar movimentar o animal pela casa. É importante também esse gasto de energia. Ele vai gastar energia e estimular todo o intestino a trabalhar. É importante que estimulemos o animal a brincar. Isso é super válido também”, reforça.

O adestrador Victor Silva reforça que o acúmulo de energia é a primeira coisa que os animais sentem no período de chuva. Esse acúmulo de energia e estresse podem se expressar em diversos comportamentos como choros frequentes, latidos excessivos, brincadeira de estar cavando o sofá ou nos móveis, correr muito tempo dentro de casa e chamar a atenção do tutor.

“Há diversas brincadeiras que podemos fazer com o pet dentro de casa. Você pode pegar a própria ração do pet, pegar um brinquedinho que dê para colocar a ração ou até mesmo fazer um brinquedo caseiro com uma garrafa pet. Você coloca a ração dentro e o animal vai ficar correndo com a garrafa para lá e para cá, o que ajuda a dar esses estímulos cansando o pet e trabalhando a parte física e emocional, porque ele vai estar entretido com algo dentro de casa”, orienta.

Os pets são membros integrantes de muitas famílias. Mayara resume o que eles representam para muitos pais e mães de pets. “Eu digo que não são eles que são dependentes de mim, eu que sou dependente deles, porque a gente tem um amor assim que é algo inexplicável. Eu não tenho filhos humanos, e eles são os meus filhos. Todo o cuidado dedicação que eu tenho com eles vai ser para o resto da vida. Eles são tudo para mim. As minhas paixões”, conta.