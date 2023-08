Estação das Docas ganha novo horário de funcionamento em Belém

Um dos principais pontos turísticos da capital paraense, a Estação das Docas ganha novo horário de funcionamento e volta a atender o público nas terças-feiras. A mudança foi divulgada pela Organização Social Pará 2000, que administra o espaço, nesta segunda-feira (21). O complexo de gastronomia, cultura e lazer vem passando por obras estruturais e, por isso, teve o horário de funcionamento reduzido nos últimos dois meses, período em que não abriu ao público às terça-feiras. No entanto, isso volta a ocorrer, como parte de uma nova programação.

Ao longo desta semana, até a quinta-feira (24), a Estação funcionará das 10h às 23h. Essa dinâmica será temporariamente mantida de segundas à quinta-feira. Já nas sextas-feiras e sábados o funcionamento temporário do espaço será das 10h à zero hora. Aos domingos, será de 10h às 23h, sempre com entrada franca.

“A Estação das Docas está passando por uma obra de restauração que abrange todo o complexo, por isso, readequações de horários e funcionamentos diferenciados serão necessários até a conclusão dos trabalhos”, como comunicou a OS Pará 2000.

Confira o funcionamento temporário em vigor a partir de 21 de agosto de 2023:

Segunda-feira: 10h às 23h

Terça-feira : 10h às 23h

Quarta-feira : 10h às 23h

Quinta-feira : 10h às 23h

Sexta-feira : 10h à 00h

Sábado : 10h à 00h

Domingo : 10h às 23h

Entrada gratuita

Fonte: OS Pará 2000