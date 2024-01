Escola de Comunicação Papa Francisco inscreve interessados em trabalhar em Rádio e TV

Para quem sonha em aprender sobre os setores operacionais do rádio e da TV, a oportunidade pode ser agora, porque estão abertas as inscrições ao Processo Seletivo da Escola de Comunicação Papa Francisco, em Belém. O Curso Técnico em Comunicação de Rádio e Televisão, gratuito, é destinado a jovens e adultos de baixa renda, e as inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (26). São ofertadas 30 vagas.

Para participar do Processo Seletivo 2024, a pessoa deve ter concluído o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista em escola particular e não estar matriculada em outro curso técnico ou superior.

"É preciso preencher presencialmente a ficha de inscrição na sede da escola e pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 20,00. No ato da inscrição, o candidato deve levar cópia do CPF, RG e comprovante de residência. O curso é gratuito e ministrado de segunda a sexta-feira no turno da tarde, sempre das 14h40 às 19h10", comunica a coordenação.

Processo Seletivo

As inscrições presenciais podem ser feitas até o dia 26, das 15h0 às 17h30, na sede da Escola de Comunicação Papa Francisco, na passagem São Francisco, 198, na avenida Duque de Caxias, entre as travessas Angustura e Lomas Valentinas.

Processo Seletivo reúne 30 vagas para interessados no curso com duração de oito meses (Foto: Divulgação)

O processo seletivo se dá em duas fases. Na primeira, o candidato faz uma prova de redação, a ser aplicada no dia 27 de janeiro, na sede da escola. Os aprovados serão convocados, na segunda fase, para uma entrevista, na qual serão selecionados os alunos que vão compor a turma de 2024. Informações em: (91) 3355-4415 e 99836-4923 e no perfil da escola no instagram @escolapapafrancisco.

Os candidatos inscritos farão uma prova de Redação neste sábado (27), às 9h, na sede da Escola de Comunicação Papa Francisco. O resultado dessa prova sairá no dia 5 de fevereiro. Os selecionados serão convocados para uma entrevista socioeconômica. O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 23 de fevereiro. O começo das aulas está agendado para o dia 4 de março. O curso tem duração de oito meses (quatro meses de rádio e quatro meses de TV), com direito a enfoque nas novas mídias.

Agregar conhecimento

O professor Thalles Puget, que integra a equipe de docentes do curso, destaca que "o curso se mostra interessante para as pessoas porque elas vão ter a oportunidade de adquirir conhecimento da área; enquanto no curso de Jornalismo, o foco é na confecção e apresentação da notícia, no curso técnico, é na parte operacional, nos equipamentos, para viabilizar o processo dda comunicação".

O profissional de comunicação está atento às novas mídias, e, a partir do curso, tem expertise no setor técnico dessa área, em um mercado de trabalho que cresce a cada dia, mediante novas produtoras, novos coletivos, como frisa o professor Thales. "Quem faz o curso técnico pode, depois, fazer o curso universitário de Comunicação, e, então, agregar o conhecimento técnico com o jornalismo, por exemplo", ressalta Thalles Puget.