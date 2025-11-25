Escola de Aplicação da UFPA desmente fake news de doação de camas e beliches

A Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (EAUFPA) divulgou comunicado desmentindo fake news de doação de camas e beliches, que foram utilizados por indígenas, durante a COP30, no local. Uma mentira com um vídeo divulgando a falsa doação se espalhou nesta terça-feira (25) e levou várias pessoas para frente da unidade de ensino.

Ao chegar na escola, as pessoas foram informadas que o vídeo era falso e nunca houve doação de camas ou beliches no local.

No texto divulgado pela Escola de Aplicação da UFPA esclarece:

"O vídeo que circula nas redes sociais sobre doação de camas e colchões não é verdadeira, trata-se de fake news.

A Escola de Aplicação não tem gerência por este material, cuja responsabilidade é do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), organizador do evento.

Os materiais já foram doados pelo MPI a algumas instituições cadastradas."

Várias pessoas foram para frente da escola de aplicação e fizeram vídeos denunciando a fake news. Algumas disseram que foram de longe para tentar conseguir um beliche ou cama. "É mentira. A gente veio de longe, para saber que é mentira", disse uma senhora. "A gente está aqui na frente, aqui na NPI, estavam dizendo que tavam dando colchão, é tudo mentira. Não acreditem. É tudo fake, desses safados que espalham fake news", falou outra mulher.

A Escola de Aplicação da UFPA foi o local onde funcionou a Aldeia COP, durante a realização da COP30, em Belém. O espaço serviu de alojamento e para atividades de milhares de indígenas.