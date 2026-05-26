embaixador do japão visita belém e reforça laços históricos com o pará

O Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Japão no Brasil, Yasushi Noguchi, esteve na manhã desta segunda-feira (25) em Belém, durante visita oficial ao Pará. O diplomata participou de agenda na Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira (APANB), em sua primeira visita à capital paraense desde que assumiu o cargo, em 2025. A visita integra uma agenda institucional voltada aos consulados japoneses e às comunidades Nikkei presentes no Brasil.

O embaixador foi recebido pelo presidente da APANB, Gota Tsutsumi. Entre os temas discutidos estavam a presença da imigração japonesa no país - que completará 120 anos em 2028 - e os 100 anos da imigração japonesa na Amazônia, celebrados em 2029. Ao assumir o cargo, no ano passado, Yasushi Noguchi destacou a relevância das relações econômicas entre Brasil e Japão, especialmente em setores ligados aos recursos naturais, produção de alimentos e indústria manufatureira. Naquela ocasião, ele disse que o Brasil, sendo um país rico em recursos naturais e na produção de alimentos, muitas empresas japonesas participam ativamente de negócios nesses setores e na indústria manufatureira.

E destacou que, nos últimos anos, tem crescido também o interesse pelas áreas de descarbonização, incluindo combustíveis sustentáveis como etanol, além das terras raras. O embaixador também ressaltou a importância da comunidade nipo-brasileira para o fortalecimento das relações entre os dois países. “A presença de aproximadamente 2,7 milhões de nipo-brasileiros contribui profundamente para as relações amistosas entre os dois países. Trabalhar em parceria com a comunidade Nikkei, apoiando a atuação das empresas japonesas e promovendo a cultura japonesa, será uma das prioridades desta Embaixada”, disse, naquela ocasião.

Em entrevista à Redação Integrada, nesta segunda-feira, o diplomata explicou que a visita ao Pará tem como objetivo fortalecer as relações institucionais e conhecer de perto a presença japonesa no estado. “Cheguei em Brasília como embaixador do Japão no Brasil em dezembro do ano passado e ainda não conhecia Belém e nem Tomé-Açu. Então queria visitar o quanto antes. Fico muito feliz de visitar o governo do Pará e também as entidades Nikkei em Belém e Tomé-Açu para saudar, conhecer melhor e fortalecer ainda mais as relações”, disse.

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Em sua primeira visita ao Pará, o embaixador Yasushi Noguchi participou de reunião na Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Papel histórico

Noguchi destacou o papel histórico da imigração japonesa no desenvolvimento do Pará e afirmou que o Japão acompanha com orgulho a trajetória dos imigrantes no estado. “Estamos muito orgulhosos de que muitos japoneses vieram aqui para imigrar e trabalharam muito. Seus esforços são muito apreciados e contribuíram para o desenvolvimento do estado do Pará. Esse laço, através da imigração japonesa, é muito forte”, afirmou.

O embaixador também mencionou a atuação de empresas japonesas no estado, além de destacar a participação japonesa na COP 30, realizada, em Belém, em novembro do ano passado. “Ficamos muito felizes que a Albras, empresa japonesa (em Barcarena), está operando e produzindo alumínio. Também quero parabenizar o sucesso que teve o governo do Pará sobre a COP 30. O Japão esteve muito presente, mostrando a tecnologia japonesa”, afirmou. Outro ponto destacado pelo diplomata foi o modelo agroflorestal desenvolvido em Tomé-Açu, município reconhecido pela forte presença da comunidade japonesa na Amazônia.

Ele também destacou o sistema agroflorestal, que foi desenvolvido em Tomé-Açu. “É muito importante divulgar essa maneira de agricultura”, destacou. Durante a passagem pelo estado, o embaixador também cumpre agendas com o Governo do Pará e entidades ligadas à comunidade Nikkei em Belém e Tomé-Açu, município que também será visitado por ele. A previsão é que ele deixe o estado na madrugada do dia 27.

O diretor-financeiro da Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira, Yuji Magalhães Ikuta, destacou a importância da visita para o fortalecimento dos vínculos culturais e institucionais entre Japão e Pará. “A presença do embaixador aqui na nossa instituição e também no estado do Pará é de fundamental importância para aproximar os laços e manter a integração da cultura japonesa”, afirmou. Segundo ele, a visita também faz parte da preparação para as comemorações dos 100 anos da imigração japonesa na Amazônia. “Em breve vamos comemorar os 100 anos da imigração japonesa na Amazônia. Isso faz parte de toda uma programação e planejamento para que essa cultura se mantenha e para que a gente consiga difundir a culinária japonesa, a música japonesa, os hábitos japoneses e princípios como o Ikigai e o Gambatte”, destacou.

Yuji Ikuta explicou que os valores japoneses seguem presentes no cotidiano da comunidade nikkei no Pará. São princípios que utilizamos no dia a dia e que ajudam a fortalecer cada vez mais os laços entre as culturas japonesa e brasileira”, afirmou.