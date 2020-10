Em apenas um dia, ocupação de leitos de covid-19 cai significativamente no Hospital Dom Vicente Zico

Em apenas um dia, o Hospital Dom Vicente Zico, que está sob gestão da Prefeitura de Belém e funciona como retaguarda na pandemia de covid-19 com recebimento somente de pacientes referenciados, teve redução de 25% na ocupação dos leitos de UTI para casos ligados ao coronavírus, e queda de 12% na lotação dos leitos clínicos destinados para a covid-19. É o que afirma balanço divulgado esta quinta-feira (29) pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Apesar do aumento nos números de casos da covid-19 na capital paraense, a saúde municipal de Belém conta apenas com esse hospital como unidade de referência para casos graves da covid-19 em Belém.

No Hospital Dom Vicente Zico, existe o total de 53 leitos clínicos, dos quais 31 (58%) estão ocupados. Além de oito leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) com ocupação de quatro deles (50%), todos até 12h desta quinta-feira (29), segundo diz boletim da Sesma.

Até 13h39 desta quarta (28), a taxa de ocupação era maior: com 37 (70%) dos leitos clínicos e seis (75%) dos leitos de UTI. Dom Vicente Zico fica na fica avenida João Paulo II com a travessa Lomas Valentina, no bairro do Marco.

Taxa de contágio se elevou em Belém



Ainda segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a taxa de contágio da covid-19 se elevou na cidade, tendo por base as últimas semanas epidemiológicas de agosto e setembro.

Na última semana, foram confirmados pela Sesma 98 casos positivos e nove óbitos causados pelo novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sars-Cov-2), em Belém. Até esta quinta, a Sesma já contabiliza 43.314 casos confirmados de covid-19, dos quais 2.228 evoluíram a óbito e 38.243 já estão recuperados.

A Sesma informa também que o número de atendimentos que estão sendo realizados para pessoas com sintomas de síndrome gripal está maior na faixa etária de 18 a 40 anos. E a maioria dos casos notificados confirmados do novo coronavírus estão sendo leves.

Todavia, a Secretaria afirma que está apta para atender a população de Belém, com a capacidade de atendimentos gerais nas Unidades de Pronto Atendimento (Upas) de 52,5 mil por mês.

Hospital Dom Vicente Zico: ocupação ainda preocupa (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

Prontos-socorros são retaguarda às UPAs para urgência e emergência de casos não confirmados de covid-19



A Sesma esclarece que os dois Hospitais de Pronto Socorro Municipais (HPSMs) - Doutor Humberto Maradei Pereira, no Guamá, e Mário Pinotti, no Umarizal - são retaguardas das Upas para urgência e emergência não covid-19.

Mesmo diante do aumento nos números de casos da covid-19 em Belém, a Sesma informa ainda “que não houve necessidade de contratação de novos profissionais, pois as estruturas municipais estão completas”.

Por fim, a saúde municipal ressalta aquelas orientações triviais à população na pandemia da covid-19. “Orientamos para uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. Essas ações continuam sendo as principais aliadas neste combate, seja qual for o ambiente e até que uma vacina seja definida”, frisa a Secretaria.