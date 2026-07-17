Em Outeiro, balneários atraem visitantes que preferem fugir do movimento das praias

Para quem prefere um ambiente mais reservado, a Ilha de Outeiro também oferece opções longe da agitação típica do verão amazônico. ( Foto: Foto: Igor Mota | O Liberal )

Nem todo roteiro de férias precisa terminar na praia. Para quem prefere um ambiente mais reservado, a Ilha de Outeiro também oferece opções longe da agitação típica do verão amazônico. Uma delas é a Bica do Gaúcho, balneário localizado na Rua da Piçarreira, no bairro Água Boa, a cerca de 25 quilômetros de Belém.

Próximo às praias Belo Paraíso e do Amor, o espaço reúne duas piscinas naturais: uma de águas cristalinas e outra com tonalidade esverdeada. Cercado por vegetação, o lugar costuma receber famílias, grupos de amigos e visitantes que procuram passar o dia em contato com a natureza. Durante as férias de julho, o funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos até às 18h.

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Há mais de uma década em funcionamento, o balneário passou por ajustes para receber o aumento no número de visitantes durante o mês de julho. Garçom e um dos responsáveis pelo atendimento, Jho Jho Ribeiro da Silva afirma que o movimento cresce nesta época do ano e destaca o perfil do espaço.

O atendente Jho Jho Ribeiro da Silva (no meio). (Foto: Igor Mota | O Liberal)

"Aqui é um lugar super humilde, com cara de casa do interior. Com a chegada das férias escolares, muitas pessoas estão procurando a gente para conhecer o espaço. É uma maravilha”, diz otimista.

Segundo ele, o balneário foi pensado para receber públicos de diferentes idades. O local dispõe de um pequeno estacionamento para quem chega de carro e possui áreas destinadas a famílias, grupos e até comemorações.

Balneários em Outeiro. Fotos: Igor Mota | O Liberal < >

"Nosso espaço é adequado para famílias e suas crianças, também para pessoas idosas. Cada família pode encontrar sua tranquilidade e aproveitar de forma reservada as piscinas. Se quiser vir sozinho, também pode se divertir, é seguro”, afirma. A entrada custa R$ 10 por pessoa. Crianças de seis a dez anos pagam R$ 5, enquanto idosos a partir de 60 anos têm acesso gratuito

O espaço de lazer também conta com área para piqueniques e churrasqueiras. É permitida a entrada de alimentos e bebidas mediante pagamento de taxa de R$ 50 para comidas e R$ 50 para bebidas, independentemente da quantidade.

Não é permitida a entrada de animais de estimação nem de caixas de som.

Estrutura para passar o dia

Além das áreas de banho, a Bica do Gaúcho possui restaurante e bar para quem pretende permanecer no local durante todo o dia. O cardápio reúne pratos à base de peixes, camarão e carnes bovinas, como bisteca e bife, acompanhados de arroz, feijão e vinagrete.

Uma das proprietárias, Sônia Amaral explica que o domingo costuma concentrar o maior fluxo de visitantes. Para manter as piscinas em funcionamento, a limpeza é realizada regularmente.

Uma das proprietárias, Sônia Amaral. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

"A gente seca, raspa e escova o chão. É um trabalho constante para deixar tudo preparado”, explica.

Na cozinha, a dourada aparece entre os pratos mais pedidos. "É o carro-chefe da casa. Também temos batata com calabresa, batata frita, pasteis e chapa mista", enumera os petiscos. O espaço também comercializa água, refrigerantes, sucos e bebidas alcoólicas.

Ambiente familiar

Frequentador da ‘Bica’ há cerca de três anos, o militar da reserva Antônio Corrêa aproveitou o primeiro sábado (4) de julho ao lado da esposa, Maria Joana, e do filho Antônio Júnior. Morador da Avenida Augusto Montenegro, ele afirma que costuma escolher o balneário pelo contato com a natureza e pelo ambiente mais tranquilo.

O militar da reserva Antônio Corrêa aproveitou o primeiro sábado (4) de julho ao lado da esposa, Maria Joana, e do filho Antônio Júnior. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

"Aqui eu encontro natureza, paz e um ambiente agradável para aproveitar com a família. A gente toma banho, conversa, escuta uma música e sai daqui com a cabeça leve. Não precisa ir para lugares muito longe. Temos tudo aqui”, diz.

Ele também destaca a sensação de segurança durante a permanência no local. "Você entra na água, deixa as coisas na mesa e fica tranquilo. É um ambiente que transmite paz”, afirma Antônio.

Morador de Outeiro, o aposentado Luís Paulo Duarte visitou a Bica do Gaúcho pela primeira vez acompanhado da esposa, da sogra, dos filhos, da nora e das netas. Para ele, o ambiente familiar foi um dos aspectos que mais chamaram a atenção.

Luís Paulo conta que procurava justamente um lugar onde pudesse aproveitar o domingo com mais tranquilidade. "Fiquei surpreendido pelo espaço. Pude encontrar um contato com a natureza e um ambiente familiar, sem aquela aglomeração. Foi a primeira vez que eu vim e pretendo voltar outras vezes”, acrescenta.

Confira as opções de balneários em Outeiro

1. Bica do Gaúcho

- Endereço: Rua da Piçarreira, Ilha de Outeiro, Belém (próximo às praias Belo Paraíso e do Amor)

- Funcionamento: Julho – segunda a sexta, das 8h30 às 17h; sábados e domingos, das 8h30 às 18h;

- Entrada: R$ 10 por pessoa;

Crianças (6 a 10 anos): R$ 5;

Idosos (a partir de 60 anos): entrada gratuita;

- Regras: não é permitida a entrada de animais de estimação e caixas de som. Alimentos e bebidas podem ser levados mediante taxa de R$ 50 para cada categoria (comidas e bebidas);

- Instagram: @bicadogaucho21

- Contato: 98562-1815 (WhatsApp) | 98562-1815 (ligações)

2. Balneário da Deise

- Endereço: Rua Deodoro da Fonseca, nº 17, bairro Brasília, Outeiro.

- Funcionamento (julho):

Quarta a segunda-feira: 8h30 às 17h30

Terça-feira: Fechado

- Entrada: R$ 10

- Isentos:

Crianças de até 10 anos;

Idosos acima de 65 anos;

Pessoas com deficiência (PCD).

- Observação: Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas.

- Instagram: @balneario_da_deise

- Contato: 98267-0673

4. Balneário do Careca

- Endereço: Rua Omega, nº 31, Outeiro.

- Funcionamento (julho):

Diariamente, das 9h às 17h

*Fechado apenas nos dias 28, 29 e 30 de julho

- Instagram: @balneariodocareca

- Contato: 98637-3775

5. Balneário Curuperé

- Endereço: Rua do Amor, nº 10, São João do Outeiro.

- Funcionamento:

Todos os dias: 8h às 22h

- Entrada (julho):

Segunda a sábado: R$ 10

Domingos e feriados: R$ 20

- Entrada gratuita para:

Crianças de até 6 anos;

Idosos a partir de 65 anos;

Pessoas com deficiência (PCD);

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

Acompanhantes previstos pela política do balneário.