Em meio a belezas naturais e problemas urbanos crônicos, Outeiro completa 130 anos nesta sexta-feira

BELÉM

Trabalho infantil: MPT registrou 147 procedimentos no Pará e Amapá no ano passado

“O MPT recebe com muita frequência essas notícias. Mas o que a gente trabalha com certeza é um número muito menor ainda do que as ocorrências, porque a sociedade ainda vê com muita naturalidade essa exploração do trabalho infantil”, diz a procuradora do Trabalho Rejane Alves