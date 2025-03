Em alusão ao Dia da Água, Planetário do Pará promove programação especial

A água é um recurso essencial para a vida e para o ecossistema, está presente em mais de 70% do corpo humano e regula as funções vitais. Além disso, também cobre aproximadamente 70% da superfície do planeta, formando a hidrosfera. Para ampliar o conhecimento sobre o recurso e sua importância, o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPA) realizará uma programação especial no próximo sábado (22), em alusão ao Dia Mundial da Água, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Durante o evento, o público poderá acessar o ambiente da Química, onde será possível visualizar os experimentos científicos em tempo real. “Eles serão apresentados pelos nossos monitores a partir de um roteiro ambiental, que vai contemplar a importância da água", destaca a professora Vânia Lobo, responsável pelo espaço da Química no CCPA.

Exibição

Outra iniciativa do evento será a exibição de dois vídeos introdutórios, nas sessões de cúpula de 22 a 28 de março, durante as visitações públicas e escolares. No início da sessão infantil, será reproduzida a animação "Aurora – A rua que queria ser rio", que possui direção de Radhi Meron e retrata a história de uma triste e solitária rua de uma grande cidade. Em um dia de chuva forte, ela relembra sua trajetória e sonha com o futuro. A apresentação do curta ocorre por meio de parceria com o Programa Ecofalante Universidades (PEU), vertente educacional da OSC Ecofalante - responsável também pela Mostra Ecofalante de Cinema, um dos maiores festivais do Brasil e o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado a temas socioambientais.

No início das sessões de cúpula juvenil/adulto, será exibido o curta-metragem "Vivências de moradores de ilhas de Belém", produzido pelos servidores do CCPPA Fernanda Barros, Monique Hadad e Sérgio Carvalho. O filme apresenta relatos dos moradores das ilhas do Combu e Murutucu, destacando a importância da água em suas vidas e no dia a dia das comunidades ribeirinhas, assim como, os impactos das atividades antrópicas desenvolvidas na região. “A produção busca sensibilizar o público sobre a relevância da preservação dos nossos rios e igarapés, e a importância desse recurso para essas populações”, afirma Fernanda Barros, técnica em Biologia do CCPPA.

Fauna da Amazônia

Em uma programação que celebra o Dia Mundial da Água e o Dia Mundial da Floresta, o CCPA realiza também a segunda edição da exposição "Biodiversidade em foco: seres da fauna amazônica". A ação busca apresentar aos visitantes algumas espécies de animais silvestres da região amazônica, que habitam ambientes aquáticos e florestais. Os animais passaram pelo processo de taxidermia e fazem parte do museu de zoologia da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Será possível visualizar alguns animais como: irara (Eira barbara), tamanduaí (Cyclopes didactylus), peixe-boi-da-Amazônia (Trichechus inunguis) e jiboia-arco-iris (Epicrates cenchria cenchria).

Conforme o diretor do CCPPA, professor José Roberto Silva, a parceria com as instituições Ecofalante e UFRA "proporciona uma integração de esforços para apresentar ao público um importante momento de reflexão sobre a relevância da água e da nossa biodiversidade, fortalecendo as ações de extensão da Universidade do Estado do Pará e cumprindo a missão do CCPPA de divulgar e popularizar o conhecimento científico".

Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter em oliberal.com